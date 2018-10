30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 7:29 a.m. 7:29 a.m.

URUGUAY ANUNCIÓ QUE PRODUCIRÁ HASTA 8 TONELADAS DE "CANNABIS CHARRÚA" POR MES

Sólo resta resolver cuestiones técnicas para que los uruguayos puedan comprar marihuana en forma legal. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani dijo a la agencia AFP que sólo resta "afinar el software para registro y retiro en farmacias" y definir qué empresas harán la distribución a los comercios. La droga llegará a las farmacias a razón de 1,40 dólares por gramo, en el marco de un modelo inédito en el mundo de regulación. La cantidad que se producirá no será pequeña: entre 6 y 8 toneladas, según la demanda. Basados en las declaraciones de usuarios, el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez estima "un mercado de 160.000 uruguayos que consumen frecuente o habitualmente cannabis", explicó Romani. "Eso, más o menos nos está hablando, por la ley que le otorga 40 gramos mensuales a razón de 10 gramos semanales (a cada consumidor), de unas 6-8-10 toneladas mensuales", indicó. La población total de Uruguay es de más de 3,4 millones de habitantes. El funcionario celebró además que la marihuana que llegará las farmacias será un producto autóctono. "Tenemos la semilla cuya exploración y variedad genética son originales del Uruguay. Es 'cannabis charrúa'", sostuvo Romani, en referencia a cómo se conoce a los uruguayos en el mundo del deporte. La ley aprobada en Uruguay autoriza el llamado "autocultivo" o cultivo de plantas para consumo propio, con un máximo de seis por persona AP Un modelo a prueba Uruguay aprobó a fines de 2013 una polémica ley que entre otras disposiciones habilita al Estado a otorgar licencias de producción de marihuana, que será comercializada en farmacias a usuarios registrados. Dos empresas fueron seleccionadas por licitación a comienzos de octubre para producir la droga. Desde que fue planteada por el ex presidente José Mujica (2010-2015), la ley de regulación del cannabis fue presentada como un "experimento". Romani reafirmó esa tesitura, y remarcó que por tratarse de un modelo inédito en el mundo, está "a prueba". "Nosotros vamos paso a paso viendo qué podemos cubrir. Estas dos empresas comienzan con dos toneladas cada una y a medida que vaya afianzándose el sistema vamos a ir llamando a otra licitación o admitiendo que estas mismas empresas pueden producir más", hasta llegar a los volúmenes que se estiman necesarios para cubrir la demanda del mercado, señaló el funcionario. "Es una ingeniería que está a prueba" y se puede ir "modificando", resaltó. La ley de marihuana regulada aprobada en 2013 por el Parlamento uruguayo fue acompañada por constantes manifestaciones de consumidores AP La ley uruguaya prevé otros dos mecanismos de acceso a marihuana legal: el llamado "autocultivo", o cultivo de plantas para consumo propio, con un máximo de seis por persona, y los clubes cannábicos que producen en forma cooperativa para miembros registrados, con un máximo de 99 plantas por núcleo. Oferta y demanda "Lo más importante para nosotros es que los usuarios de cannabis adhieran al sistema (...) por precio, por calidad, por confiabilidad, por accesibilidad, por seguridad" pues quien consume no debe recurrir a una 'boca' (puntos de venta del narcotráfico) sino a una farmacia", señaló. En el caso específico de quienes utilizarán la droga producida bajo control del Estado, deben acudir a un registro, previo a iniciar el consumo por esa vía.Consultado sobre los mecanismos de seguridad previstos, explicó que el terreno en el que se producirá la hierba será custodiado por efectivos policiales además de exigir a las empresas la provisión de seguridad adicional. Sostuvo que la decisión de producir una variedad específica permite la "trazabilidad" o seguimiento de la droga. La marihuana se venderá en Uruguay a consumidores registrados en farmacias. Se estima que 160.000 uruguayos consumen la droga en forma habitual. Además el funcionario dijo que "no hay posibilidad a través de este sistema de turismo cannábico", puesto que sólo consumidores registrados podrán acceder a la droga en farmacias y para ello se necesita ser uruguayo o residente por dos años, recordó. Un turista no puede comprar la droga sin infringir la ley. Aunque la legislación no persigue fines recaudatorios, Romani señaló que el erario público recibirá entre 10% y 13% de lo producido por la comercialización de marihuana en farmacias, más ingresos por licencias otorgadas a las empresas productoras. Además, previó que Uruguay se beneficiará por el uso de cannabis con fines medicinales y por el cultivo de cáñamo industrial. INFOBAE