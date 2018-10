HALLAN COCAÍNA ESCONDIDA EN UN ZAPATO EN AEROPUERTO DE GUATEMALA

4:17 a.m.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala hallaron escondido dentro de un zapato una cantidad, no especificada, de cocaína, y detuvieron a una persona, en un procedimiento realizado en el aeropuerto La Aurora, que sirve a la capital, informó hoy una fuente oficial. El Ministerio Público (MP-Fiscalía) detalló este lunes que los agentes "sospecharon" de un maletín y que al revisarlas plantillas de cuatro pares de zapatos encontraron la cocaína, aunque no especificaron la cantidad. Por este hecho se detuvo y puso a disposición judicial al propietario del equipaje, Mario Rodolfo Alvarado, cuya nacionalidad no fue precisada y quien pretendía viajar a Italia. Las fuerzas de seguridad de Guatemala han decomisado de enero a septiembre de este año un poco más de cinco toneladas de drogas, principalmente cocaína y anfetaminas. También se han erradicado 108,423 matas de marihuana y 197,463,940 de amapola, de donde se extrae el opio crudo, según cifras de la Policía Nacional Civil. AFP