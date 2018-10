17, Noviembre, 2015 17, Noviembre, 2015 5:32 a.m. 5:32 a.m.

UN MUERTO Y 4 HERIDOS EN INTENTO DE ASALTO A AGROPECUARIA EN HONDURAS

Una joven murió hoy y cuatro personas, entre éstas un policía militar, resultaron heridas en un tiroteo entre supuestos delincuentes y la Policía cuando intentaban asaltar una tienda agropecuaria en la capital de Honduras. El hecho ocurrió este martes cuando al menos cuatro personas armadas, dos de las cuales resultaron heridas, ingresaron en una tienda de productos agropecuarios en una vía de alta circulación de Tegucigalpa, dijo a periodistas un portavoz de la Policía hondureña. La Policía, al ser alertada sobre un posible intento de asalto, informó a dos patrullas que estaban próximas al local, añadió el informante. El portavoz policial indicó que una estudiante, no identificada, que pasaba por el lugar en el momento del tiroteo recibió un impacto de bala y falleció poco después en el Hospital Escuela Universitario al que fue trasladado. Agregó que en el intercambio de disparos resultaron heridos un agente de la Policía Militar del Orden Público, dos de los supuestos delincuentes y un vagabundo. Los lesionados civiles fueron identificados como Olvin Alexander Garay, Martín Josué Martínez y Juan José Rodríguez, quienes reciben atención médica en el nosocomio estatal, mientras que el policía militar, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado al Hospital Militar. La Policía no precisó si los otros dos supuestos delincuentes fueron arrestados o consiguieron huir. Honduras vive una ola de violencia criminal que a diario deja un promedio de catorce muertes y, según las autoridades, las pandillas y grupos del crimen organizado son responsables en gran medida de tanta criminalidad en el país. EFE