22, Noviembre, 2015 22, Noviembre, 2015 4:08 a.m. 4:08 a.m.

VATICANO ENVIÓ A JUICIO A 5 PERSONAS POR ROBO DE DOCUMENTACIÓN

El monseñor español Lucio Vallejo Valda, la relacionista pública italiana Francesca Chaouqui, los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, y el secretario particular de Vallejo, Nicola Maio, fueron enviados a juicio luego que se los investigara por el robo de un importante número de escritos confidenciales. El sacerdote español, quien se desempeñó como secretario de la ya disuelta comisión instituida por el papa Francisco para sanear las finanzas de la Santa Sede, es el único de los acusados que permanece detenido. El diario español El País informó que tanto Vallejo como Chaouqui fueron capturados en el mes de octubre por el robo de la documentación a la que tuvieron acceso dada su pertenencia a la Cosea, la comisión de ocho miembros creada por el Sumo Pontífice en julio de 2013. La relacionista pública italiana evitó quedar apresada tras su declaración ante la gendarmería vaticana, ya que alegó estar embarazada y señaló que el único responsable de las filtraciones era Vallejo Valda. "Quiero decir, antes que nada, que robar estos documentos es un delito. Es un acto deplorable y que no ayuda", dijo el papa Francisco en el ángelus del 8 de noviembre. Los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi también serán juzgados ya que gran cantidad de información que contenían los documentos sustraídos están en los libros que fueron publicados por ambos pocas horas después de la detención de Vallejo y Chaouqui. La acusación que pesa sobre los escritores es por posible "complicidad en el delito de difusión de noticias y documentos reservados". En los libros Vía Crucis y Avaricia se muestra la resistencia de parte de la curia ante los esfuerzos de Bergoglio por terminar con el despilfarro y la mala gestión de las finanzas de la Iglesia. Los autores aseguraron que su intención no fue ir contra el Papa ni el Vaticano, sino hacer "lo que cualquier periodista haría, poner a disposición de los lectores una serie de documentación de indudable interés". La fiscalía vaticana los llamó a declarar a ambos: Fittipaldi decidió acudir al Vaticano y Nuzzi, no. La primera audiencia del juicio se celebrará a finales de noviembre, coincidiendo con el primer viaje del papa Francisco a África. INFOBAE