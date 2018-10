PROHÍBEN A MUJER AMAMANTAR A SU HIJA PORQUE FUMÓ MARIHUANA

Un tribunal chileno prohibió a una madre que amamante a su hija recién nacida y le restringió las visitas tras admitir que había fumado marihuana días antes del parto, informó este viernes la prensa local. Poco antes de dar a luz y ya con fuertes contracciones, Cinthia Ortiz tuvo que rellenar un cuestionario que le entregó una funcionaria del hospital de la ciudad de Talcahuano (sur), en el que admitió que había fumado marihuana para aplacar dolores en las manos provocados por el embarazo. "Lo que pasa es que en el embarazo me descalcifiqué y me dolían las articulaciones de las manos. Consulté a una naturista y me dijo que fumara marihuana y que no le pasaría nada a la guagua (bebé), fumé apenas dos piteadas y el dolor se fue", relató Ortiz este viernes al diario Las Últimas Noticias. Tras el nacimiento de su hija, el hospital le realizó a la madre un examen toxicológico que resultó positivo, por lo cual, su hija quedó hospitalizada y a la madre se le prohibió darle de lactar hasta que análisis realizados al bebé indiquen que se encuentra en buen estado de salud. "El resultado del examen realizado a la madre nos reveló que existían riesgos para el recién nacido y esto nos obliga por ley informar a un tribunal", indicó Patricia Sánchez, directora del hospital Las Higueras, donde nació la niña. Un juzgado de Talcahuano determinó que la pequeña permanezca en el hospital y permitir a la madre verla tres veces al día hasta que una audiencia judicial, que se realizará el 3 de diciembre, decida el destino de la niña, detalla Afp. En Chile , la marihuana figura en la normativa como una droga dura. El Congreso debate actualmente un proyecto de ley para despenalizar su uso.