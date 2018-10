PIEZA DEFECTUOSA DEL A320 CAUSÓ ACCIDENTE DE AIR ASIA

2:56 a.m.

El accidente del avión de Air Asia que se estrelló en Indonesia en diciembre pasado provocando 162 muertos fue causado por una pieza defectuosa del Airbus A320-200 y por la reacción de los pilotos, indican el martes los investigadores en su informe final. El A320-200 había despegado el 28 de diciembre de la ciudad indonesia de Surabaya con destino a Singapur y desapareció de los radares media hora más tarde, tras haber solicitado volar a más altura debido a condiciones meteorológicas difíciles. Reiterados problemas causados por el sistema de control del timón, condujeron a los pilotos a desconectar el piloto automático cuando el aparato atravesaba una zona de mal tiempo, antes de perder el control del A320, indicó el Comité nacional indonesio de seguridad de transportes. Según el informe final de los investigadores indonesios, el piloto automático fue desconectado debido a que los sistemas de alerta se pusieron en marcha a causa de una fisura en una soldadura del sistema que controla el timón. El avión empezó luego a perder estabilidad, tras una serie de maniobras de los pilotos para intentar reactivar el sistema. "Las acciones posteriores de la tripulación hicieron que el avión fuera incontrolable", lo que provocó una "prolongada" pérdida de altura del avión, que no pudo ser enderezado, explica el informe. Ello se produjo además porque hubo una falta de comunicación entre los dos pilotos, que adoptaron iniciativas opuestas, declaró el investigador Nurcahyo Utomo. Utomo destacó que los pilotos de Airbus de AirAsia no habían seguido una formación suficiente para reaccionar ante una fuerte desestabilización de un aparato, en la medida en que ello no era recomendado por el constructor. El análisis de los cajas negras, halladas entre los restos del avión, muestran además que el Airbus realizó una ascensión extremadamente brutal, anormal para un avión de línea, antes de la prolongada pérdida de altura y su caída al mar. Entre las 162 personas a bordo del avión había 155 indonesios, el copiloto francés Rémi Plesel, tres surcoreanos, un británico, un singapurense y un malasio. AFP