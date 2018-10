CUMBRE DEL CLIMA DE PARÍS AVANZA CON UN NUEVO BORRADOR DE ACUERDO

9:42 a.m.

El nuevo documento contiene 27 páginas, dos menos que el anterior, de las que 12 pertenecen al acuerdo y 15 a la decisión que lo desarrolla, y muchos menos corchetes que el que fue presentado ayer.

La cumbre del clima (COP21) de París ha dado un paso adelante con un nuevo borrador de acuerdo que supone "un progreso" respecto al texto anterior, presentado hace 30 horas, dijo el presidente de la reunión, el ministro francés de Asuntos Exteriores,El presidente de la COP21 consideró que este debe ser el penúltimo documento que se consulte con las 196 partes de la negociación antes de concretar el texto de un acuerdo global de lucha contra el cambio climático, que deberá de ser presentado mañana. Fabius dio dos horas y media a los negociadores para revisar el nuevo texto y convocó un plenario a las 23.30 hora local (22.30 GMT) para que los representantes de los países aporten "soluciones" a los tres principales puntos que siguen abiertos en el borrador: la ambición del acuerdo, la diferenciación entre países ricos y pobres y la financiación.El objetivo del futuro pacto climático global será que la temperatura del planeta no aumente más de dos grados a finales de siglo respecto a niveles preindustriales, pero reconociendo que lo ideal sería un incremento de no más de 1,5. El texto, más parecido en forma a un acuerdo legal internacional, aboga por lograr la neutralidad en emisiones (no emitir más de lo que el planeta pueda absorber) a lo largo de la segunda mitad de siglo. Fabius pidió a los representantes de los países que "tengan el acuerdo final en mente" cuando revisen este último borrador y que su intervención en el plenario al filo de la medianoche eluda las críticas y se centre en "aportar soluciones" El documento fue negociado durante toda la pasada noche y ha sido consultado a lo largo del día con todos los grupos de negociación, indicó el presidente de la COP21. La previsión es que el nuevo texto siga negociándose a lo largo de la noche y que mañana, a lo largo del día, se concrete en el acuerdo final. END