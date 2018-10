03, Enero, 2016 03, Enero, 2016 5:14 a.m. 5:14 a.m.

CINCO NUEVOS MIEMBROS TIENE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Egipto, Senegal, Ucrania, Uruguay y Japón se convirtieron en miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del 1 de enero. Los cinco países son el reemplazo de Chad, Nigeria, Lituania, Chile y Jordania en el organismo internacional, del cual serán parte hasta el 31 de enero de 2017. Cabe señalar, que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. El exembajador uruguayo en Canadá, Elbio Rosselli, fue elegido como presidente del órgano. Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela concluyen su participación en la entidad internacional este año. Para que una nación sea elegida como miembro no permanente, se debe hacer la elección cada dos años de forma rotativa sobre una base geográfica Las resoluciones del Consejo de Seguridad se consideran aprobadas si son votadas por 9 de los 15 países, con la condición de que nadie utilice el derecho de veto, destacó RT. Los Estados que no forman parte del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto, en sus deliberaciones cuando el Consejo considera que los intereses de ese país se ven afectadas, asegura la ONU en su portal web. De acuerdo a la ONU, al menos 60 países nunca han formado parte del Consejo de Seguridad del organismo internacional.