03, Enero, 2016 03, Enero, 2016 9:30 a.m. 9:30 a.m.

NICAS EN TERCER LUGAR EN CONSUMO ALCOHOL DE LA REGIÓN

Los nicaragüenses tienen el tercer lugar del consumo de alcohol en toda la región, así lo indica un estudio reciente sobre la situación regional del consumo de alcohol y la salud en las Américas, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según ese estudio, en Nicaragua los varones consumen 8.7 litros de alcohol al año, seguido de las féminas 1.5 litros. El líder de la región de Centroamérica es Belice, que ocupa el primer puesto per cápita entre los hombres con un 14.5 y 2.5 entre las mujeres, mientras que en el segundo lugar está Panamá con un consumo anual estimado de alcohol per cápita entre la población mayor a los 15 años entre los hombres es de 11.2 litros y entre las mujeres, de 4.7 litros. Respecto a las estadísticas que se manejan en el continente de las Américas y tomando en cuenta los 35 países que integran la OMS, el estudio revela que en cinco años en la región ha aumentado el consumo nocivo de alcohol. El informe detalla que el porcentaje de bebedores hombres de las Américas que tienen consumos episódicos fuertes de alcohol, es decir que han consumido cuatro o cinco bebidas alcohólicas, al menos, en una ocasión en los últimos 30 días, pasó del 18% a casi el 30% entre 2005 y 2010, y aumentó del 4.6% al 13% entre las mujeres. En la región, de acuerdo con el informe, uno de cada cinco bebedores (22%) tiene episodios de consumo alcohólico excesivo, un porcentaje superior al promedio global que es 16%. Por ejemplo, en Panamá la producción de bebidas alcohólicas ha crecido en los últimos 10 años. Informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República precisan que para 2005 en el país se produjeron en total 180 millones 708 mil 002 litros de alcohol, lo que se tradujo en ventas por el orden de 117.8 millones de dólares. Mientras que en 2014, la fabricación de alcohol fue de 292 millones 626 mil 223 litros de bebidas, generando ganancias que superan los 195 millones de dólares. Las cifras de INEC también detallan que la cerveza, el ron, el seco y la ginebra en orden de preferencia son las bebidas que más se consumen en el país. El alcohol es una droga socialmente aceptada, dijo Juan Herrera, médico psiquiatra con especialización en adicciones, quien manifestó que hay “una delgada línea entre el consumo de alcohol por diversión y la ingesta descontrolada”. Añadió que, aunque el consumo ocasional no resulta del todo malo, debe prestarse atención cuando se nota una obsesión por el alcohol, cuando se toma pese a haber sufrido consecuencias en el ámbito de la salud, laboral, familiar o social y cuando se pierde el conocimiento a raíz de un abuso en el consumo. Frente a un panorama como este la experta sugirió buscar ayuda pronto, pues en los países d ela región hay demasiada facilidad para acceder al alcohol. Acotó que las bebidas alcohólicas pueden ser compradas a cualquier hora. Además que en todos los eventos sociales, familiares, culturas o deportivos –salvo en leves excepciones– se incentiva la venta y consumo de alcohol.