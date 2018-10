04, Enero, 2016 04, Enero, 2016 4:13 a.m. 4:13 a.m.

EL NUEVO RETO DE ZUCKERBERG QUE IMPRESIONA A TODOS

Mark Zuckerberg se propone cada nuevo año un reto personal. En las últimas horas, Zuckerberg ha compartido a través de su página personal de Facebook el reto para este 2016. El objetivo que persigue Mark Zuckerberg es crear su propio sistema de inteligencia artificial controlado por voz mediante el que gestionar de forma eficiente tanto su hogar como su oficina. De forma concreta, Mark pretende dar forma desde cero a un sistema de control inteligente por voz, ampliándolo con características como el reconocimiento facial en puertas inteligentes que permitan acceder al hogar a sus amigos y familiares tras llamar al timbre. Explica que el sistema de inteligencia artificial en el que trabajará será de utilidad a la hora de controlar mediante su voz la música, luces y temperatura del hogar. Y no solo eso, ya que afirma que le enseñará a alertar en caso de que esté ocurriendo algo fuera de lo común en la habitación de su hija Max. En cuanto al plano laboral, a Zuckerberg le gustaría que dicho sistema le ayudase a visualizar datos aprovechando las ventajas de la realidad virtual. Cabe destacar que el CEO de Facebook ha comparado dicho sistema de inteligencia artifical con Jarvis, de Iron Man. Sin duda, estamos ante un reto de una magnitud enorme, por lo que será interesante ir conociendo los avances de Mark Zuckerberg, que irá compartiendo a través de su perfil de Facebook. Por supuesto, es importante tener en cuenta que se trata de un proyecto personal, por lo que no tiene relación alguna con la compañía. Tomado de what's new