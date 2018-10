04, Enero, 2016 04, Enero, 2016 5:08 a.m. 5:08 a.m.

ANNE HATHAWAY MUESTRA SU EMBARAZO EN INSTAGRAM

Anne Hathaway decidió comenzar en el año compartiendo una bonita foto con sus seguidores. La actriz mostró su creciente pancita de embarazada con sus fans en Instagram, además de compartir su alegría por su futura maternidad. "¡Feliz 2016 a mis amigos de Instagram!", escribió Hathaway, quien explicó a continuación por qué había decidido publicar una foto en bikini. "Compartir una foto en bikini no es algo muy propio de mí. Pero justo en este momento me he dado cuenta de que me estaban fotografiando, y pensé: 'si este tipo de foto va a estar ahí fuera por el mundo, debería ser al menos una imagen que me haga feliz. Y una foto que haya sido tomada con mi consentimiento y con filtro'", expresó la actriz. "Os deseo amor, luz y bendiciones para el año que tenemos por delante", concluyó Hathaway, quien firmó el comunicado como "Annie". People en Español