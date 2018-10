NETFLIX SE CONVERTIRÁ EN UN CANAL GLOBAL DE TELEVISIÓN

El 1080p, precisamente, parece quedarse atrás como formato estándar de alta definición. En la feria de alta tecnología se está hablando mucho de HDR (High Dynamic Range, o alto rango dinámico), el formato que salta de la fotografía a la imagen en movimiento. Sony ha presentado en el CES tres nuevos televisores que tendrán acceso a un catálogo específico de películas en este estándar: Ultra. Netflix, con el permiso que le conceda la banda ancha de la que disfruten sus usuarios, también prepara contenidos tanto en 4K como en HDR. Así lo asegura su director de Innovación en la Interfaz de Usuario, Chris Jaffe. Una de las mejoras más recientes en en la experiencia de la televisión –la principal de las plataformas desde la que se ve Netflix, a pesar del auge de los dispositivos móviles– es la carga automática del contenidos de vídeo. La compañía está interesada además en incorporar los asistentes de voz, una de las tecnologías estrella de la presente edición de la feria. Hastings, en un encuentro a última hora de la tarde, explicó la relevancia que tiene la salida en 131 países. "Vamos a hacer un gran esfuerzo. No paramos de cerrar acuerdos con operadoras y crear todo el marco necesario para ofrecer la calidad de definición de Netflix". En China, por ejemplo, ya se ve House of Cards, pero a través de un servicio local. En España lo emite Wuaki, un competidor propiedad de Rakkuten, algo que no parece preocuparle: "Es una cuestión de tiempo. No teníamos claro cuándo llegaríamos a España, y lo que de verdad queríamos era que se conociera nuestro catálogo, nuestro contenido. En Netflix tenéis Narcos, por ejemplo, y pronto mucho más". Antes de estrenarse en Italia, Portugal y España, llegaron a Alemania y Francia. Europa, en esta ocasión, fue por detrás de América Latina. Colombia fue el país piloto, después llegó la expansión al resto del continente. "Lo cuidamos con esmero. Cada vez hacemos más contenido centrado en su gusto, pero que, además, tiene aceptación fuera de este ambiente". A modo de ejemplo destaca Club de Cuervosy, de nuevo, Narcos. La elección de un intérprete brasileño para meterse en el papel de Pablo Escobar fue motivo de polémica en el resto de América Latina, especialmente, en Colombia. "Entiendo el recelo inicial, pero el resultó es espléndido. Se ha quitado el acento brasileño, otra cosa es que consiga ser una copia exacta del original hasta en el habla". Hastings confesó su devoción por el actor Wagner Moura: "Me encanta por lo involucrado que está en su trabajo, las ideas que tiene. Le escucho en sus sugerencias. Vamos a hacer grandes cosas". Tomado de: El País.