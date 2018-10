10, Enero, 2016 10, Enero, 2016 5 a.m. 5 a.m.

CRISIS ENTRE IRÁN Y ARABIA SAUDITA NO AFECTARÁ NEGOCIACIONES SOBRE SIRIA

La crisis diplomática entre Arabia Saudita e Irán no afectará las negociaciones sobre el conflicto sirio, indicó este domingo el emisario de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, de visita a Teherán. "El ministro saudita de Relaciones Exteriores me aseguró que no habría ningún impacto por su parte" dijo De Mistura a la prensa. "En Irán ya me lo habían prometido", añadió. Riad rompió relaciones diplomáticas con Irán tras la ejecución el 2 de enero en Arabia Saudita de un líder chiita saudí muy crítico con el régimen, Nimr al Nimr. El emisario de la ONU, que viajó a Riad el 5 de enero, dijo entonces estar preocupado por la crisis entre los dos países más influyentes de la región. Junto a Rusia, Irán es el aliado más fiel del régimen de Bashar al Asad en Siria. Arabia Saudita apoya por su parte a la oposición siria y pide la partida del poder del presidente sirio. Tras dos conferencias internacionales sobre Siria celebradas en octubre y noviembre en Viena, en las que participaron Irán y Arabia Saudita, la ONU quiere organizar otra a partir del 25 de enero en Ginebra con presencia del gobierno y de la oposición para iniciar negociaciones de paz. AFP