CELEBRIDADES DE YOUTUBE ENTREVISTAN AL PRESIDENTE OBAMA

El presidente Barack Obama fue entrevistado por tres celebridades de YouTube y entre otras revelaciones dijo que en su bolsillo carga recuerdos que le han dado algunas personas y que le ayudan a enfrentar los días malos. Obama estaba preparado, cuando Ingrid Nilsen, mejor conocida como “Missglamorazzi”, le solicitó al mandatario que hablase de un objeto importante para él. Del bolsillo derecho de su pantalón ha sacado: un pequeño Buda una ficha de póquer de metal que pertenecía a un ciclista calvo con bigote de manubrio que ha conocido en Iowa en 2007 Un pequeño Buda es un rosario de cuentas del pontífice Francisco.; una cruz copta de Etiopía y una estatuilla hindú del dios simio Hanuman. Obama tiene demasiados recuerdos como para llevarlos todos siempre pero mencionó que carga “algunas cosas… para acordarme de todas las personas que conocí a lo largo del sendero y de las historias que me han contado”. Las entrevistas con los tres youtubers el viernes han sido parte de una estrategia de la Casa Blanca para llegar a diferentes públicos y mantener vivo el debate de temas del reporte presidencial que Obama ha dado el martes, el Estado de la Unión. Adande Thorne también ha entrevistado a Obama , un entusiasta de los videojuegos conocido en internet como ” sWooZie “, y Destin Sandlin, consagrado a la ciencia y hacer videos educativos. La Casa Blanca también estará debutando en una cuenta del servicio de foto-mensajes Snapchat para difundir imágenes de detrás de cámaras del discurso anual.La Casa Blanca informó el lunes que el informe presidencial se trasmitirá en vivo en YouTube, para dar a la audiencia otra opción para verlo, y el viernes, Obama se sentará con tres celebridades de YouTube para una entrevista desde la Casa Blanca.La Casa Blanca propagó una transcripción del discurso del Estado de la Unión del presidente Obama en su lugar Medium poco antes del comienzo del evento. Sandlin, quien ocupa un puesto civil en el Departamento de Defensa, solicitó a Obama caracterizar las características del “Obamium”, un elemento químico hipotético que lleva su nombre. “Me gustaría que fuese estable, que sea un catalizador, pero uno que no esté demasiado caliente o demasiado frío y que sea útil para la humanidad, que pueda utilizarse en la realidad y no sea solo un objeto brillante”. Obama mencionó que su película favorita del año pasado ha sido “The Martian”, protagonizada por Matt Damon, y que no ha visto “Star Wars: The Force Awakens”. Ebit