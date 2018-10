'GOBIERNO MEXICANO SE SINTIÓ HUMILLADO; AHORA ME PONEN EN RIESGO', DICE PENN

En un avance de la entrevista que la CBS presentará el próximo domingo, Sean Penn negó que su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, ocurrido en octubre pasado en Sinaloa, haya llevado a la recaptura del narcotraficante. El actor aseguró que el gobierno mexicano se sintió“humillado” porque el actor llegó hasta el capo, pero sostuvo que “nadie lo encontró antes que ellos (los gobiernos de México y EU)y ahora lo quieren responsabilizar indirectamente de la detención de El Chapo, por lo que cree que está en riesgo, aunque dijo no temer por su vida. En español, se reproduce parte de la entrevista a Penn:Sean Penn quería aclarar su involucramiento en la recaptura de El Chapo, las autoridades mexicanas han dicho que saber de su viaje les ayudó a encontrar al capo. Penn cree que esos señalamientos de su colaboración para la detención de El Chapo son incorrectos y lo pueden poner en peligro.Existe este mito acerca de la visita que realizamos, mis colegas y yo con El Chapo, que fue, como la Procuradora de México dijo “esencial para su captura”. Nos habíamos reunido con él muchas semanas antes…El 2 de octubre, en un lugar muy lejano de donde fue capturado.Estas son las cosas que sabemos: sabemos que el gobierno mexicano, claramente ellos se sintieron humillados por la noción de que alguien lo encontró antes que ellos. Nadie lo encontró antes que ellos, no somos más listos que la DEA o que la inteligencia mexicana. Tuvimos un contacto con el que se nos facilitó una invitación.SíSíNoYo sólo pensé que esta persona es alguien, una persona que al ser entrevistada podía iniciar una conversación acerca de la política en la guerra contra las drogas. Esa fue mi idea simple.Exacto… Vamos aponer todo nuestro esfuerzo, olvídate sobre culpar, vamos a poner todos nuestros objetivos, toda nuestra energía, todos nuestros billones de dólares en el hombre malo…. ¿Y qué pasa?, tienes otra muerte al día siguiente. Obtienes lo mismo.Lo hago si se trata de mí, yo no hago ese juicio por nadie más, pero no iría tan lejos como comprar o vender drogas…Yo digo, no puedo creerlo peor que yo, si no estoy haciendo todo lo que puedo para obtener una conversación de la misma manera en la que perseguimos esa guerra (contra las drogas).Sí, tengo un terrible arrepentimiento…Lamento que toda la discusión sobre este artículo ignore su propósito, que era tratar de contribuir a la discusión acerca de laVamos, la imagen desde arriba, lo que todos queremos. Todos queremos que pare el problema de las drogas, todos queremos que paren los asesinatos en Chicago… Nosotros somos los consumidores, ya sea que estás de acuerdo con Sean Penn o no, hay una complicidad, y si eres ideológicamente de derecha o de izquierda, sus hijos están usando las mismas drogas. Sus mismos hijos… ¿Y cuánto tiempo han dedicado en las últimas semanas desde que este artículo se publicó hablando de eso, un uno por ciento?Mi artículo falló, déjame ser claro, mi artículo ha fallado… (Se interrumpe la entrevista y regresan al estudio de CBS, en donde están varios presentadores y el entrevistador, Charlie Rose, en vivo).¿Sean Penn sigue en contacto con gente de El Chapo y piensa si podrá reunirse con él otra vez?No, él dijo que hubiera querido reunirse con él otra vez y ese era su plan, pero que no ha escuchado de nadie en el cartel o de los cercanos al Chapo, quien fue recapturado y se encuentra en la misma prisión de la que escapó hace seis meses… Ese punto sobre él, y lo que esperaba conseguir, es sólo una pequeña parte de nuestra larga conversación, acerca de cómo negoció con El Chapo, cuál era el trato… Este trato y este viaje fue encabezado por la actriz Kate del Castillo, él había tenido contacto con ella, tenía sentimientos por ella y Sean la contactó y creyó que ese contacto le permitiría ir. Ahora sabemos, por cosas que han sido publicadas por las autoridades mexicanas, que había una dinámica muy interesante entre los dos lo que le permitió al actor ir. AristeguiNoticias