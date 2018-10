LAS 20 RELIGIONES MÁS RARAS DEL MUNDO

1. La primera iglesia de Bob Esponja O First Reformed Church of Spongebob-Squarepants en ingles, le rinde culto a Bob Esponja y que busca regocijo en las pequeñas cosas de la vida. Esta iglesia no tiene sede conocida. La popularidad del personaje animado Bob Esponja es tan grande que un grupo de 700 fans de EE.UU. crearon una Iglesia que sigue el culto al héroe infantil. Los admiradores de Bob se juntaron en "servicios religiosos" en Nueva York, Texas y California. El "credo" aspira a disfrutar "las cosas simples y pasarlo bien usando la imaginación", además de dar cursos sobre Bob.2. La primera iglesia unida del monstruo volador de espagueti First United Church of the Flying Spaghetti Monster considera al norteamericano Booby Henderson su profeta y a un tenedor crucificado su símbolo principal. Sus oraciones terminan siempre con la palabra Ramen, la cual es el nombre de uno de los spaghettis más consumidos del mundo. Otra de sus creencias es que en el cielo se encuentran una fábrica de nudistas y volcanes de cerveza.3. La religión de Chuck Norris Sus seguidores son bautizados en el Chuknicismo y aprenden oraciones como el Chuck nuestro y los Siete pecados capitales de Chuck. Además se le atribuye a Chuck Norris muchas de las consecuencias de las leyes naturales, como la ley de la conservación de la energía o la de la esperanza de vida. Muchos consideran esta religión como una burla de las religiones mundiales.4. La religión Jedi Religión reciente y claramente basada en la saga de la Guerra de las Galaxias. Cuenta con un código que todo Jedi debe aprender pues contieen la información necesaria para permanecer en el lado luminoso de la Fuerza. Tiene una gran cantidad de adeptos en Inglaterra y Nueva Zelanda.5. Brahatmanariyú Iglesia fundada por “Nelson Donati y las exigencias del mundo moderno” que afirma que Brahatmanariyú es hijo de Yavé, sobrino de Buda, primo de Alá, nieto de Zeus y vecino de Pachacámac. Lo que ofrece esta iglesia a sus seguidores son respuestas inmediatas a todas sus preguntas, vida eterna, la posibilidad de crear el paraíso en la tierra y de encontrar la piedra filosofal. En la foto: Pachacamac, vecino de Brahatmanariyú6. La religión Maradoniana Presente en más de 60 países, la religión de D10S cuenta con más de 80 mil feligreses, entre los cuales, se dice, destacan Michael Owen, Ronaldinho y Juan Román Riquelme. La única finalidad de la iglesia maradoniana es tomar como religión y dogma todo lo que haga o diga Maradona. Ya se han celebrado algunos matrimonios en sus sedes.7. Los raelianos Organización religiosa que promueve la creencia de que unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente (los Elohim) crearon la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. Es por eso que poseen ovnipuertos en varios lugares del mundo, pues muy pronto sus “padres” vendrán a recogerlos. Creen en la reencarnación y que la clonación es el único medio para conseguir la vida eterna. Apuestan por superar la violencia que reina en la Tierra.8. La religión Presliteriana Fundada en 1992, la Iglesia Presleyteriana, que alaba a Elvis Presley, dice que sus miembros deben mirar hacia Las Vegas una vez al día y peregrinar a Graceland o el sumo templo del nuevo dios una vez en su vida. Los presleyterianos deben tener siempre a la mano los 31 productos que el rey del rock and roll tenía en su refrigerador. Sus seguidores afirman que Elvis no ha muerto, sino que transcendió su cuerpo físico y es por eso que es posible verlo en supermercados, centros de fase food, etc.9. La cienciología El escritor de ciencia ficción, L. Ron Hubbard, la propuso como una filosofía laica. El ideal de la vida, según la ciencilogia, es la educación, el conocimiento y la mejora espiritual pues los seres humanos son inmortales y buenos. Ha sido considerada por varios países europeos (Francia, Bélgica, Suiza, entre otros) como una secta altamente peligrosa pues está calificada como una práctica meramente comercial, es decir, solo buscan sacarle dinero a sus adeptos. Su seguidor más famoso es Tom Cruise, quien, según algunos, es el segundo en la jerarquía mundial.10. La lacrimología Seudo religión fundada por la banda norteamericana Tool. Lo que dicta esta religión es que a través del dolor físico y mental, y por ende del llanto, llevan a un estado espiritual superior. Los miembros de Tool han dado pocas declaraciones explicando cosas sobre la lacrimologia, si se busca más información, será muy difícil de encontrar, tanto en libros como en Internet. Algunos consideran a esta religión como una copia burlesca de la cienciología.11.Raelianos:El movimiento raeliano es una organización religiosa de unos 55.000 seguidores y base en Francia que defiende que unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente (Elohim) crearon la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. El creador de tal secta fue Claude Vorilhon, antiguo periodista deportivo, el cual jura que tuvo contacto con un Elohim. Uno de sus objetivos es traer al presente a individuos famosos como Jesús o Hitler, ya sea para recibir inspiración divina o para aplicar castigos retroactivos. 12.Pastafaristas:Los pastafaristas defienden que el verdadero creador del mundo es el Monstruo del Espagueti Volador, MONESVOL, y proclaman haber sido “Tocados por su apéndice tallarinesco”. Según ellos, el universo fue creado por un MONESVOL completamente invisible e indetectable, cuya forma es la de dos albóndigas rodeadas de varios espaguetis. El monstruo posee un nombre, pero es tan hermoso e impronunciable que mata no sólo a quien lo pronuncie, sino a todo el que esté en un radio de 6,0534Km. Si se intenta escribir o mecanografiar el nombre, el radio se duplica. El símbolo principal del pastafarismo es una cruz con un tenedor en el centro. Representan el Génesis por un dibujo con el MONESVOL, una montaña, cuatro árboles y un enano. 13.Unicornio Rosa Invisible Según los seguidores de esta religión, el mundo fue creado por una Diosa con forma de unicornio de color rosa. Los seguidores de la URI llevan a cabo debates sobre sus atributos, como que la URI “rapta” calcetines, razón que explica su enigmática tendencia a desaparecer. Los calcetines raptados son considerados “señales” a favor de la URI –o pueden ser en contra, dependiendo a quién se le pregunte o de qué calcetines sean raptados. Sostienen que el cuerno de la URI fue el molde de creación de toda vida y que por ello el ADN tiene forma espiral. 14.Movimiento de CreatividadLa antiguamente llamada Iglesia Mundial del Creador y actualmente denominado Movimiento de Creatividad es una organización religiosa racista, antisemita, homofóbica, xenofóbica y ultraderechista que dice rendir culto a la Raza Blanca. Aunque fue llamada Iglesia Mundia, en realidad éste movimiento se basa en una filosofía atea. La Iglesia define sus creencias como una filosofía atea que no reconoce la creencia en ningún dios. Pero asegura que rinde culto al hombre blanco como el pináculo de la evolución, y dice seguir las leyes eternas de la Naturaleza, como la supervivencia del más fuerte y la lucha entre especies (y razas) por acumular recursos. Los creativistas consideran que la Raza Blanca es el pináculo de la evolución biológica y el origen de toda ciencia, cultura, civilización y progreso humano. Para ellos, las demás razas son inferiores biológicamente, siendo la más baja la raza negra que, según ellos, es apenas superior a los chimpancés. Los creativistas también creen que los judíos son el peor enemigo de la Raza Blanca y que utilizan su poderío económico para esclavizar y destruir a los blancos. Habiendo creador diversas ideologías perversas, entre ellas el comunismo, el freudianismo y, por supuesto, el cristianismo. Su meta última es el expulsar a todos los enemigos de la Raza Blanca de los territorios dominados por los blancos, acumular la mayor cantidad de recursos en aras de sobrevivir y despreocuparse por el destino de las razas inferiores. Su texto religioso principal es La Biblia del Hombre Blanco, escrito por el fundador Ben Klassen, aunque tienen un amplio canon. Si bien el grupo dice no ser nazi, si manifiesta un gran respeto por Adolfo Hitler a quien consideran un gran héroe de la Humanidad. 15.Iglesia de los subgeniosEs una parodia de religión satírica postmoderna, aparecida originalmente en Dallas, que ganó popularidad en la subcultura de los años ochenta y noventa, con una gran presencia en Internet. Se describe a sí misma como una organización para «mutantes, blasfemos, descreídos, rebeldes, marginados, hackers, librepensadores» y gente que generalmente se considera a sí misma fuera de la «corriente dominante» de la sociedad. Esta organización está ampliamente vista como una sátira que se burla de la religión organizada o, como la Iglesia se describe a sí misma, «una cinisreligión». 16.Movimiento del Príncipe FelipeEl Movimiento Príncipe Felipe es un culto de la carga de la tribu Yaohnanen en la sureña isla de Tanna, en Vanuatu. El Yaohnanen creen que Prince Philip, duque de Edimburgo, consorte de la reina Elizabeth II, es un ser divino, el pálido, el rubio hijo de un espíritu de la montaña y el hermano de John Frum. Según cuentos antiguos el hijo viajó por mar a una tierra lejana, se casó con una dama de gran alcance y con el tiempo debía de retornar. Los aldeanos habían observado el respeto que se otorga a la Reina Elizabeth II por los funcionarios coloniales y llegó a la conclusión de que su marido, Prince Philip, debe ser el hijo de sus leyendas. El culto se forma probablemente que en algún momento en los años 1950 y 1960. Sus creencias se fortalecieron por la visita oficial de la pareja real a Vanuatu en 1974, cuando algunos aldeanos tenían la oportunidad de observar al príncipe de lejos. Prince Philip se puso en conocimiento de la religión y se intercambiaron regalos con sus dirigentes, e incluso los visitó. 17.La Iglesia de la EutanasiaLa Iglesia de la Eutanasia (Consejo de Europa), es una organización política iniciada por el reverendo Chris Korda en Boston, Massachusetts de los Estados Unidos. Según el sitio web de la iglesia, que es "sin fines de lucro fundación educativa dedicada a restablecer el equilibrio entre los seres humanos y las especies restantes de la Tierra." El Consejo de Europa utiliza los sermones, música, culture jamming, trucos de la publicidad y la acción directa en combinación con un sentimiento subyacente de la sátira y el humor negro para poner de relieve insostenible de la población de la Tierra. El Consejo de Europa es famoso por sus conflictos con los activistas pro-vida cristiana. Según el sitio web de la iglesia, el mandamiento es "No debes procrear". El Consejo de Europa afirma además cuatro pilares principales: el suicidio, el aborto, el canibalismo ( "estrictamente limitada al consumo de lo ya muerto", y la sodomía ( "cualquier acto sexual no destinado a la procreación". Lemas empleados por el grupo incluyen "Save the Planet, Kill Yourself", "Seis mil millones de seres humanos no pueden estar equivocados", y "comer un feto Queer por Jesús", todos los cuales están destinados a mezclar los asuntos y a poner nerviosos a los que se oponen al aborto y la homosexualidad. 18.NuwaubianismNuwaubianism es un término genérico usado para referirse a las doctrinas y enseñanzas de los seguidores de Dwight York. La Nuwaubians se originó como un grupo musulmán Negro en Nueva York en la década de 1970, y han pasado por muchos cambios desde entonces. Finalmente, el grupo estableció una sede en el condado de Putnam, Georgia en 1993, que desde entonces han abandonado. York está ahora en prisión después de haber sido declarado culpable de lavado de dinero y cargos de abuso sexual infantil, pero permanece Nuwaubianism. York desarrolló Nuwaubianism recurriendo a una amplia gama de fuentes que incluyen derivados de la Teosofía de movimientos de la Nueva Edad, como Astara, así como los rosacruces, masonería, los Shriners, el templo de la ciencia musulmana de América, el revisionista cristianismo y el Islam y el culto de Qadiani Mirza Ghulam Ahmad, la numerología de Rashad Khalifa, y las teorías de astronautas antiguos de Zecharia Sitchin. La gente blanca dice en un mito que Nuwaubian ha sido creado originalmente como una raza de asesinos para servir a los negros como un ejército de esclavos, pero este plan fue malo. Aquí está una lista de algunas de las creencias Nuwaubian más inusuales: a). Es importante enterrar la placenta para que Satanás no lo usa para hacer un duplicado de los niños recién nacidos b). Además, algunos de los fetos abortados sobreviven su aborto y viven en las alcantarillas, donde se reunían y se organizan para dominar el mundo c). La gente fue una vez una simetría perfecta y ambidiestra, pero luego un meteorito golpeó la Tierra y la inclinación de su eje, provocando la arbitrariedad y el cambio del corazón fuera del centro en el pecho d). Cada uno de nosotros tiene siete clones que viven en diferentes partes del mundo e). Mujeres existe desde hace muchas generaciones antes de que se inventaran los hombres a través de la manipulación genética f). El Homo sapiens es el resultado de los experimentos de clonación que se realizaron en Marte usando el Homo erectus g). Nikola Tesla vino del planeta Venus h). Los Illuminati han alimentado a un niño, hijo de Satanás, quien nació el 6 de junio de 1966 en la Casa Dakota, en la calle 72 en Nueva York para Jacqueline Kennedy Onassis de los Rothschild y familias Kennedy. El Papa estuvo presente en el nacimiento y ceremonias nigromante. El niño fue criado por el ex presidente de EE.UU., Richard Nixon y ahora vive en Bélgica, donde se está conectado a un ordenador físico llamado "La Bestia 3M" o "3666". 19.Thee Temple Ov Psychick YouthSe traduce como "el Templo de la Juventud Psíquica" Thee Temple Ov Psychick Youth asociado con el pionero de la música industrial Genesis P-Orridge, es un grupo dedicado a la manifestación de conceptos mágicos carentes de misticismo y adoración a los dioses. TOPY también se centra en los aspectos mágicos y psíquicos del cerebro humano unidos a una "sexualidad sin culpabilidad". Fundada a principios de los 80 y siempre evolucionando, la página web oficial del templo está situada en: http://www.topy.net La banda Psychick TV es considerada la actividad más pública de TOPY. Un gran número de otras bandas y músicos están o estuvieron unidos estrechamente con TOPY, como: Marc Almond y Soft Cell, Coil, Throbbing Gristle, Psychick Warriors Ov Gaia, Skinny Puppy(durante la creación del álbum) 20.Nacion de YahwehLa Nación de Yahvé es una religion predominantemente afro-estadounidense que es el vástago más polémico de la línea de pensamiento negro hebreo israelita. Se fundó en 1979 en Miami por Hulon Mitchell, Jr., conocido por el nombre de Yahvé ben Yahweh. Su objetivo es devolver los afroamericanos, a quienes ven como los israelitas original, a Israel. El grupo sale de la corriente principal del cristianismo y el judaísmo, al aceptar al Señor Ben Yahweh como el Hijo de Dios. De esta manera, sus creencias son únicas y distintas de la de otros conocidos grupos de Negro hebreo israelita. El grupo ha generado controversia debido a asuntos legales de su fundador y también se ha enfrentado a acusaciones de ser un culto a la supremacía de negro por el Southern Poverty Law Center y The Miami Herald. El SPLC ha criticado a las creencias de la Nación del Señor como racista, afirmando que el grupo cree que los negros son "los Judios verdaderos" y que los blancos eran los "diablos blancos". Asimismo, el grupo Yahweh Ben Yahweh cree que tenía una misión mesiánica de vencer a los blancos y a los que tenían opiniones similares a la circulación de identidad cristiana. Por Taringa