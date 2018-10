GERARDO REYES, EL PERIODISTA QUE LE DIJO NO A "EL CHAPO" GUZMÁN: "ERA HUMILLANTE ESTAR BAJO SUS ÓRDENES"

8:38 a.m.

None

Días atrás el periodista escribió una columna en la que revelaba la frustrada oportunidad de entrevistar a "El Chapo" Guzmán. En comunicación con Infobae, detalló cómo fueron esas negociaciones con el capo narco mexicano.

Todo empezó en la Semana Santa de 2013. En esos días "una fuente", como él mismo cuenta, se puso en contacto. "Nosotros queríamos conocer la credibilidad de la fuente, así que nos llevaron a la zona donde ha operado durante muchos años, en Sinaloa. Eso nos permitió conocer muchas cosas de su entorno, de su perfil personal, de sus gustos, de sus vicios y sus virtudes", detalló Reyes.

Finalmente en septiembre de ese año, el director de Univisión Investiga y su equipo decidieron decirle no a "El Chapo". "Nosotros le propusimos hacer una entrevista, él dijo que sí, pero a medida de que iba acercándose el día, iban complicando las cosas... hasta que nos dijo que pretendía controlar el contenido de la entrevista", reveló.

Ese fue el punto de no retorno en las conversaciones. "Considerábamos que estábamos traicionando nuestros propios principios de responsabilidad y ética periodística. Uno no debe publicar lo que las fuentes y sus informantes quieren, sino el producto de nuestro trabajo y él lo que pretendía era tener el control de todo lo que saliera a partir de esa entrevista".

Era tentador, claro. Se trataba de uno de los personajes más buscados de México, pero también uno de los más atractivos para medios nacionales e internaciones. "Pero, además, nos parecía humillante el hecho de estar bajo órdenes de un narcotraficante. Estar frente a una pantalla de edición y que fuera él quien definiera qué sacábamos y qué dejábamos", explicó.

Finalmente fue en octubre de 2015 cuando un medio entrevistó a "El Chapo" Guzmán. Y recién un día después de la recaptura del narco, el 9 de enero, salió publicado el artículo en la revista Rolling Stone. El entrevistador fue Sean Penn.

Cuando se le pregunta a Reyes por la entrevista del actor estadounidense, explica que tiene una crítica de fondo en el abordaje. "Pareció más una entrevista hecha con un sombrero de Hollywood que con alma de reportero", sentenció.

Según justificó, extrañó que en esa crónica no se hablara de cuánta violencia ha significado para México el accionar del Cártel de Sinaloa. "Creo que Sean Penn fue con un instinto de artista pero no de periodista... Si te envían a hacer un reportaje, por lo menos llevas un cuaderno de notas. Penn se da cuenta en la mitad del campamento de que no tiene con qué escribir".

Finalmente Reyes se anima a vaticinar cuál será el futuro del capo narco, hoy preso en el penal de máxima seguridad mexicano El Altiplano, el mismo del que se fugó en el 11 de julio de 2015. "Va a ser extraditado. Ya no es una cuestión de un proceso legal, sino que se trata de un asunto político. Hay presiones fuertes de los EEUU y hay una aparente intención del gobierno de México de salir de esa papa caliente".