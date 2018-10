ESTE ES EL PRECIO QUE PAGO GOOGLE PARA RECUPERAR SU DOMINIO

En octubre del 2015, un hombre llamado Sanmay Ved se convirtió —durante un minuto entero— en el propietario del dominio Google .com (quizás la dirección web más visitada en el mundo), y lo hizo gastando únicamente 12 dólares. En resumen, esto fue lo que pasó: Ved escribió ‘google.com’ e hizo click en ‘buscar dominios’, descubriendo que la dirección estaba disponible para ser comprada. Incrédulo, siguió los pasos hasta el final esperando que no ocurra nada, pero al poco tiempo descubrió que ya era dueño de la web. Sin embargo, al actualizar descubrió quehabía borrado sus datos, canceló la compra y le devolvió los 12 dólares. Todo el poder del buscador más grande del mundo estuvo en sus manos durante segundos y recién ahora nos enteramos de los entretelones. Sanmay Ved no quiso entrar en más detalle sobre cómo fue que la compañía lo recompensó, solo dijo que fue “más de US$10,000”. No obstante, este jueves,lo contó todo en un post de su blog, señalando que la “primera recompensa a Sanmay fue de US$6,006.13, cifras en las que se puede leer ‘’, y que fue duplicada cuando él anunció que donaría el monto a caridad. Ved donó el monto a ‘El Arte de Vivir en India’, una asociación de caridad en favor de la educación. http://peru21.pe/