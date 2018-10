APPLE LA EMPRESA MAS VALIOSA DEL MUNDO

None

No han transcurrido muchas horas desde que reflejamos en estas líneas el sorpasso de Google sobre Apple como empresa más valiosa del mundo , y ya tenemos que volver a informarte que los de Cupertinovolviendo a ser de nuevo, la empresa con una valoración de activos más elevada del globo. Según podemos leer en Cult of Android, la firma de Sergey Brin y Larry Page ha vivido unas horas inciertas en la cotización de sus acciones dejándose un 4,29% en el mercado de valores, y situando la cifra de sus activos en 516.200 millones de dólares. Apple, por su parte, ha remontado en bolsa un raquítico 0,34% que, ayudado por la caída de las acciones de Google, sitúa la valoración de la firma 532.900 millones de dólares,. El aumento del valor de las acciones de Cook y compañía ha sido testimonial, siendo en realidad la fuerte caída de las acciones de Alphablet la que ha devuelto las posiciones a su lugar original, y recordándonos que la situación puedeen cualquier momento ¿Ha sido efímero el adelanto de Apple por parte de Google? No lo sabemos, pero tenemos bien presente la previsible Keynote de Apple en marzo, y su inevitable reflejo en bolsa. applesfera.com