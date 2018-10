MAS DE 16 MILLONES DE PERSONAS NO IRAN A TRABAJAR EL LUNES POR EL SUPER BOWL

None

Unos 16.5 millones de empleados en Estados Unidos podrían no ir a trabajar el lunes después del Super Bowl por la “resaca” que les dejará el juego de futbol americano que sucederá la noche del domingo 7 de febrero. De hecho, 10.5 millones de trabajadores ya solicitaron o planean solicitar el día libre con anticipación, y el resto está considerando reportarse como enfermo, incluso los jefes de área y gerentes también están planeando faltar al trabajo por el Super Bowl, pues 29 por ciento del personal con ese nivel admitió que podría ausentarse el lunes. Así lo revela la encuesta Workforce Institute de Kronos: "La Fiebre delSuper Bowl 50 lleva a la banca a empleados", la cual arroja otra estimación de 7.5 millones de personas que dijeron que podrían llegar tarde a trabajar el lunes siguiente del Super Bowl, sobre todo los fans de las Panteras de Carolina y los Broncos de Denver.

Las ausencias relacionadas con el Super Bowl podrían ser potenciales en empresas con una alta población de Millennials y Generación Z, ya que el 20 por ciento de empleados entre los 18 y 34 años dicen que podrían faltar el lunes por el juego. La encuesta muestra que de aquellos que planean ver el Super Bowl,el 32 por ciento de hombres entre 18 y 34 años y 20 por ciento entre los 35 y 44 años afirman que podrían no ir a trabajar al siguiente día por el juego. Los hombres no son los únicos en riesgo de la fiebre del Super Bowl, ya que 10 por ciento de las trabajadoras mujeres que planean ver el juego dicen que podrían no ir a trabajar el lunes. Según los trabajadores adultos, 23 por ciento dice que verá el Super Bowl en algún lugar fuera de casa (en casa de amigos, restaurante o bar), y 33 por ciento lo planea ver en grupo, en tanto, el 11 por ciento planea organizar la fiesta del Super Bowl en su casa este año. Kronos identificó que los síntomas de la fiebre del Super Bowl incluyen fatiga, dolor de cabeza, náusea o enojo, por lo que si la noche del próximo domingo 7 de febrero presenta alguno, anticipe su solicitud de permiso para faltar o prepárese para que su empresa le descuente el día por haber faltado sin justificación. La encuesta fue realizada en línea del 27 al 29 de enero de 2016 dentro de Estados Unidos a unos 2 mil 42 trabajadores mayores de 18 años. Todos los porcentajes mostrados debajo se basan directamente de los resultados del estudio, mientras que las estimaciones del número de personas que podrían faltar al trabajo o llegar tarde el lunes por el Super Bowl se han extrapolado a partir de la correlación entre los resultados de la encuesta y el hecho de que hay 149.9 millones de empleados en América (según el reporte del Departamento de Estadísticas Laborales de enero 2016).

EL FINANCIERO