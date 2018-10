ALANIS MORISSETTE Y SU NUEVA FACETA COMO CONSEJERA

He estado tratando de entender la condición humana desde que era pre-verbal

Una lectora pre adolescente lanza su angustia: "Alanis, soy una chica de 14 años y estoy obsesionada con mi profesor. ¿Qué puedo hacer?". Alanis Morissette responde: "Seguramente tengas la necesidad de conectar con alguien y puede que al buscar esta conexión te hayas centrado demasiado en tu profesor. Debes pensar que hay personas en tu vida que te conocen bien y pueden cubrir tus necesidades. Empieza a abrirte más con ellos y pensarás menos en tu profesor". Una lectora casada pide ayuda a la canadiense porque se siente atraída por un hombre que no es su marido. ' Pregunta a Alanis ' es la nueva columna de consejos que la cantante Alanis Morissette (Canadá, 1974) tiene en el prestigioso periódico The Guardian. La artista, que con 20 años publicó Jagged little pill, el decimocuarto disco más vendido de toda la historia (33 millones de unidades despachadas), se ha reinventado y está dispuesta a aconsejarnos y guiarnos por el buen camino, como ya hicieran la mítica consejera sentimental Elena Francis en la España franquista, el músico Ozzy Osbourne en Rolling Stone o la mediática Kris Jenner (madre del clan Kardashian) en Life and style. A pesar de que durante años fue símbolo de la ira juvenil, aconsejar a los demás no es algo nuevo para Alanis, que desde pequeña tomó el rol de terapeuta y pacificadora de la familia. "Creo que es porque tenía esa combinación de intuición y empatía", explica a The Guardian. Sufrir periodos de depresión y ataques de anorexia y bulimia durante la adolescencia le hizo ser consciente de lo importante que es ayudar a los más vulnerables. Hace una década decidió empezar a cultivar otros aspectos más íntimos de su vida. En esa época conoció en una reunión de meditación a su marido, Mario Treadway, que comparte su filosofía de vida. Ahora devora libros sobre psicología, relaciones y espiritualidad, y acude a varios terapeutas que le ayudan a mantener el equilibrio. Al terminar la gira de Jagged little pill, Alanis pasó seis semanas en la India que le acercaron al mundo de la meditación y el yoga. Denominó a esta aventura "El viaje de la diosa" y marcó su forma de enfrentarse a la vida. Esta filosofía se refleja en su página web, donde habla de salud, espiritualidad y psicología. También cuelga audios que llama Conversaciones con Morissette, donde habla con psicoterapeutas sobre temas como el "desacoplamiento consciente" o la "conexión interior". Ya en 1999 apuntaba a asuntos espirituales cuando interpretó nada menos que a Dios en la película del cineasta indie Kevin Smith, Dogma. Otra muestra más de su particular forma de vida es cómo afronta la educación de su hijo. El niño de cinco años no va al colegio: ella y su marido se encargan de su aprendizaje desde casa. "Siempre he estado obsesionada con la conexión, la idea de la unión, y la forma en que la etapa de desarrollo influye en el resto de nuestras vidas durante la edad adulta.", afirma a la revista Vogue. Otro ejemplo de su nueva actividad de consultora sentimental en The Guardian. Una lectora casada pide ayuda a la canadiense porque se siente atraída por un hombre que no es su marido. El consejo de Alanis es que "se esfuerce en revitalizar su matrimonio y que dedique tiempo a hacer cosas divertidas junto a su pareja, ya que seguramente esta atracción por una tercera persona se dé porque hay necesidades que no están cubiertas en la relación". Además de implicarse en su recién estrenada columna de consejos, Alanis sigue escribiendo canciones y tiene intención de grabarlas una vez termine de escribir el libro de memorias que publicará en mayo. También ha colaborado con jóvenes artistas como Justin Bieber Taylor Swift o Demi Lovato. Su último disco con canciones nuevas, lo publicó en 2012, Havoc and bright lights. "Me aburría centrarme sólo en una faceta. Las canciones siguen siendo lo que más me gusta, pero tienen su limitación. En la columna se produce una relación más estrecha entre la persona que pregunta y yo", apunta como motivación para escribir en The Guardian. Alanis Morissette es una mujer con sentido del humor y sabe reírse de sí misma. El pasado mes de noviembre lo demostró en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , donde cantó su reconocida Ironic, vestida de pollo junto al presentador y la cantante Meghan Trainor, que también iban disfrazados. La actuación fue un homenaje por el veinte aniversario de la publicación de Jagged little pill. La cantante recuerda el mejor consejo que ha recibido en su vida, y no salió de ningún terapeuta. Fue su mánager quien se lo dio durante sus años de máximo estrellato."Me dijo que sólo mirara hacia abajo e imaginara que estaba caminando sobre una vía de tren, que pusiera un pie en cada trozo de madera, y siguiera mirando hacia abajo y caminando”, confiesa a The Guardian. El País