KATE DEL CASTILLO DISPUESTA A HABLAR CON AUTORIDADES MEXICANAS

El abogado de Kate del Castillo dijo el jueves que la actriz está dispuesta a contestar las preguntas de las autoridades federales mexicanas, que han ordenado que declare sobre el encuentro que sostuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"En el curso de la investigación, ellos van a hablar con ella, ¿correcto? Si recibimos la información y credenciales apropiadas, ella les hablará. Ella no está escondiendo nada", dijo Harland Braun a The Associated Press.

También agregó que no debería haber problemas para ubicar a su cliente.

"Todos saben que ella tiene abogados, publicistas, agentes", dijo.

El jueves dos funcionarios de seguridad dijeron que la Procuraduría General de la República ordenó ubicar a la actriz porque no cumplió con un citatorio previo. La orden sólo aplica al territorio mexicano, agregaron los funcionarios, quienes informaron del caso sólo bajo condición de no ser identificados.

Del Castillo está en Los Ángeles, donde reside, y se encuentra "un poco decepcionada", sostuvo Braun.

Los funcionarios mexicanos indicaron que si la actriz es ubicada en el país sería detenida y llevada a declarar como testigo, aunque después quedaría en libertad.

Braun no quiso comentar sobre la situación legal en México. Tampoco dio comentarios cuando se le preguntó si es que las autoridades estadounidenses se habían comunicado con él.

"Lo único que ella quería hacer es una película y la gente están haciendo esto más grande de lo que es", puntualizó.

El miércoles se conoció que Del Castillo había presentado un recurso de amparo ante un juez mexicano para evitar una posible detención, aunque se pidió a la defensa de la actriz especificar sus reclamos contra la autoridad antes de continuar con el recurso.

La Procuraduría investiga si Guzmán invirtió en un negocio de la actriz, aunque hasta ahora no ha sido acusada de ningún delito.

Del Castillo es señalada por las autoridades mexicanas como la organizadora del encuentro del actor estadounidense Sean Penn con "El Chapo" un par de meses antes de que fuera capturado por tercera ocasión. Ambos estuvieron en la reunión con el capo en una zona serrana del noroeste del país.

Braun dijo que Del Castillo se enteró del artículo de Rolling Stone ya cuando el proyecto estaba avanzado y dio luz verde a la publicación después de que el actor y el capo llegaron a un acuerdo.

"Ella (inicialmente) no sabía que Penn iba a escribir para Rolling Stone. "¿Tú te encontrarías con El Chapo y aprobarías una entrevista para que fuera publicada?", dijo el abogado. "Después de la entrevista, ella no tuvo ninguna otra opción. Una vez que Penn y Guzmán llegaron a un acuerdo sobre el artículo, ¿qué iba a hacer? Ella lo aprobó después de que ellos habían llegado a un acuerdo.

"Eso la ha hecho sentir muy traicionada por estas personas", agregó en referencia a Penn y sus dos productores.

El gobierno ha dicho que el encuentro les permitió ubicar en aquel momento al capo, aunque entonces logró evadirse.

Guzmán, considerado líder del cartel de Sinaloa, permanece recluido en la misma prisión de máxima seguridad de la que se fugó en julio a través de un túnel.

Días atrás el diario Milenio divulgó una serie de mensajes de texto intercambiados entre Del Castillo y "El Chapo" que mostraron que el capo estaba más interesado en la actriz que en el actor estadounidense.

El narcotraficante y la actriz planeaban verse en una segunda ocasión después del encuentro con Penn. Un funcionario federal confirmó entonces que los mensajes eran auténticos.

La procuradora general Arely Gómez dijo semanas atrás que se investiga un posible lavado de dinero derivado de indicios de que "El Chapo" habría invertido en un negocio de tequila de la actriz, quien no ha hecho ninguna declaración pública sobre el caso, más allá de algunos mensajes en Twitter.