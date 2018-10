DEREK ZOOLANDER SE CONVIERTE EN EL NUEVO "NOVIO" DE BARBIE

3:10 a.m.

None

La mirada "acero azul" ha conquistado hasta la muñeca más famosa del mundo, Barbie. Derek Zoolander es su nuevo acompañante. No sabemos qué opinará Ken sobre el asunto, pero la realidad es que Barbie lleva unos días muy entretenida con Derek. A través de la cuenta de Instagram de @barbiestyle se puede podido ver diferentes escenas muy divertidas y llenas de glamour. Sin duda alguna, Barbie tiene un nuevo amigo muy fashion. Derek Zoolander ya tienen su propio muñeco Barbie, al igual que Hansel McDonald (Owen Wilson). Hace pocos días, ambos, posaban como maniquíes en el escaparate de Valentino en Roma y ahora se convierten en los acompañantes de Barbie. La verdad es que Derek está muy consentido, el mismo pelo negro, los morritos resultones la mirada penetrante.... y por supuesto, vestido a la última. Owen Wilson y Penélope Cruz también tienen sus propios muñecos. Aunque hay que decir que no se parecen tanto a ellos mismos como Derek. En el Instagram de Barbie, podemos ver distintas fotos que recrean diferentes actividades donde Barbie y Derek son los grandes protagonistas. El mundo de la moda y todo lo relacionado con ella, se ha rendido a los pies de Zoolander, convirtiéndolo en todo un icono de moda. No sabemos si Mattel tiene pensado comercializar a Derek Zoolander, pero más de uno/a iría corriendo a la tienda a comprarlo. Trendencias