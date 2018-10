MILES DE MEXICANOS VIVEN DOBLEMENTE INVISIBLES EN EEUU

Unos 200,000 mexicanos que viven en Estados Unidos sonconvertidos en el grupo de personas más vulnerables que cualquier otro grupo de indocumentados . No cuentan con documentos de identidad emitidos por México, como por ejemplo una partida (acta) de nacimiento, y tampoco están identificados aquí porque no tienen cómo demostrar su identidad mexicana, y dado que carecen de autorización legal para residir en territorio estadounidense, no tienen licencia ni otra forma de identificación válida. Karen Mercado, de Be Foundation, organización mexicana que promueve el derecho a la identidad de las personas, recientemente dijo que "son mexicanos de sangre, estadounidenses de residencia, pero apátridas para la ley". A principios de diciembre del año pasado un niño mexicano de 13 años, residente en Chicago, Illinois, recibió finalmente su acta de nacimiento y dejó de ser indocumentado por partida doble en Estados Unidos. Juan Pablo Rojas, originario de León, Guanajuato, prometió abanderar la lucha de los más de 200,000 inmigrantes que viven en las tierras del Tío Sam que viven sin documentos de identidad, y tampoco sin pruebas de su nacionalidad. Al no estar inscritos en el Registro Civil de México no pueden obtener un acta de nacimiento en los consulados mexicanos, y tampoco justificar su existencia de este lado de la frontera, explica Be Foundation. Los papeles que identificaron a Rojas se consiguieron gracias al apoyo de Be Foundation y del programa Juntos Podemos, que dirige la excandidata presidencial mexicana Josefina Vázquez Mota. Rojas fue traído a Chicago cuando era un bebé por sus padres. El día en que le entregaron los documentos que prueban su identidad, dijo que “esto cambió mi vida, y ahora me siento diferente y feliz". Rojas confesó haber tenido problemas en la escuela por no poder demostrar quién era y de dónde era originario. Su madre, Cristina Medrano, recordó en una entrevista el acoso sufrido por el niño, tanto en la escuela como entre sus amigos, "porque no tenía papeles y le decían que no era de aquí, y que tampoco era de México". Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México hay cerca de 14 millones de personas carecen de partida de nacimiento.Be Foundation estima que 200,000 mexicanos en esa situación han emigrado a Estados Unidos, convirtiéndolos en doblemente invisibles. Un problemas adicional detectado el 20 de noviembre de 2014, cuando el presidente Obama anunció la Acción Ejecutiva que incluye los programas DAPA y DACA, fue que miles de estos mexicanos no podrán calificar porque no pueden demostrar legalmente quiénes son, dijo Mercado. La Acción Ejecutiva ampara de las deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y de dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés). El beneficio se encuentra detenido por loas cortes tras una demanda entablada por 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos. La Corte Suprema revisa el caso y emitirá un dictamen final en el verano. Univisión