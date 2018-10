08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 7:06 a.m. 7:06 a.m.

NEW YORK TIMES LANZA SITIO DIGITAL EN ESPAÑOL

El prestigioso diario estadounidense The New York Times presentó este lunes su portal internet en español, de contenido gratuito y que incluye una selección de los mejores artículos de la versión en inglés así como producción original. El sitio NYtimes.com/es ofrece "noticias, investigación, análisis y opinión sobre los asuntos de interés para América Latina y el mundo en español", según un comunicado del periódico. El equipo de siete periodistas tiene su sede en Ciudad de México y se apoyará su producción en los corresponsales del diario en ese país, Venezuela, Brasil, Argentina y Miami (sudeste de Estados Unidos). El periódico precisó que "todo el contenido en NYTimes.com/es es gratuito y no entra en la cuenta de 10 artículos gratis al mes para los no suscriptores", como ocurre con la versión en inglés. "Hemos armado un fantástico equipo con periodistas de varios lugares de América Latina y España, y nuestra misión es ofrecerles periodismo de alta calidad todos los días", señaló Lydia Polgreen, editora adjunta del servicio internacional del New York Times, en su carta de presentación. "Estamos muy emocionados de ofrecer una selección del mejor periodismo de The New York Times para nuestros lectores en español", afirmó de su lado, Joseph Kahn, editor internacional del periódico. El lanzamiento del nuevo portal coincide con la visita del papa Francisco a México, "una primera oportunidad para disfrutar de lo mejor de su oferta periodística", según el diario. Si bien el sitio en español es gratuito, el New York Times podría lograr nuevos suscriptores en su portal en inglés, que continúa su crecimiento y ganó 53.000 suscripciones de pago durante los tres últimos meses de 2015. A finales del año pasado, el grupo tenía 1,094 millones de suscriptores en línea, una cifra en alza de 20% en un año y que se ha casi cuadruplicado en cuatro años (+169%). El New York Times, fundado en 1851 y que ha ganado a lo largo de su historia 117 premios Pulitzer a la excelencia periodística, tiene desde 2012 un portal para China y se espera que amplíe en el futuro próximo su oferta en otras idiomas. La New York Times Company, que publica el diario homónimo, ha obtenido un beneficio en alza en el cuarto trimestre de 2015, y un resultado neto de 51,6 millones de dólares, un incremento de 48%. Sin embargo, esta subida no está relacionada con la evolución del volumen de facturación, que permaneció sin cambios, sino a una reducción de los costos de producción y de las cargas administrativas, así como a la ausencia de elementos que pesaron sobre el resultado del cuarto trimestre de 2014. Tomado de: Infobae