EEUU: OBAMA SOLICITÓ FONDOS DE EMERGENCIA AL CONGRESO PARA COMBATIR EL ZIKA

8:44 a.m.

None

La solicitud de Obama de 1.800 millones de dólares en fondos de emergencia al Parlamento norteamericano para enfrentar al virus del zika no sólo abarcará al territorio estadounidense, sino también a otros países, según anunció este lunes la Casa Blanca.

Gran parte de los fondos serán utilizados en Estados Unidos para expandir programas de control del mosquito que transmite el virus, acelerar el desarrollo de una vacuna, desarrollar pruebas de diagnóstico y mejorar el apoyo a mujeres embarazadas de bajos ingresos.

Otra parte del dinero será destinada a apoyar a los otros países que ya están enfrentando el brote del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la emergencia internacional ante la rápida propagación de la enfermedad.

La mayoría de las personas que contraen zika tienen pocos o ningún síntoma, pero en el caso de las embarazadas, hay sospechas de que los fetos estén en riesgo de desarrollar microcefalia, un raro defecto congénito que causa daño cerebral y una cabeza anormalmente pequeña.

"Lo que sabemos es que, al parecer, hay un riesgo importante para las mujeres embarazadas y aquellas que están pensando en tener un bebé", dijo Obama en una entrevista trasmitida este lunes en el programa televisivo CBS This Morning.

Sin embargo, el mandatario aseguró que "no debe haber pánico". "La buena noticia es que esto no es como el ébola, la gente no muere de zika. Muchas personas resultan infectadas y ni siquiera lo saben", explicó.

La Casa Blanca dijo que a medida que se acerca la primavera y el verano, Estados Unidos debe prepararse para abordar rápidamente los contagios locales, junto con los demás territorios estadounidenses en el continente americano.

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta que hay casos de zika en 26 países y territorios del continente. Hasta la fecha, no ha habido trasmisión del virus dentro de Estados Unidos, pero algunos estadounidenses han regresado al país infectados después de haber estado en países de América Central y del Sur, el Caribe e islas del Pacífico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) reportaron 50 casos confirmados en laboratorio en viajeros estadounidenses, de diciembre de 2015 al 5 de febrero de 2016, informó la Presidencia.

Hasta ahora, el único caso reciente que se ha trasmitido dentro de Estados Unidos, al parecer, ocurrió en Texas, por contacto sexual.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, es común en Florida, así como también en los estados ubicados en la costa del golfo de México y los que son fronterizos con México.