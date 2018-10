RAUL CASTRO TIENE DECIDIDO DEJAR LA PRESIDENCIA DE CUBA

10:22 a.m.

None

José Mujica reveló que el presidente de Cuba, Raúl Castro, de 84 años, abandonará la presidencia de Cuba debido a su avanzada edad.

"Fidel (Castro) se fue del Gobierno. Y se fue hace rato. Y Raúl se va, ya tiene la decisión tomada y tiene 85 años (los cumple el próximo junio). ¿Por qué? Porque con la biología no se puede y hay que respetarla porque es determinante", aseguró en una entrevista con el diario uruguayo La República divulgada este lunes.

El ex presidente uruguayo estuvo recientemente en Cuba, donde mantuvo encuentros tanto con Fidel como con Raúl Castro.

Asimismo, Mujica, de 80 años, descartó presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán en su país en 2019, ya que considera que las exigencias físicas del cargo en ese momento le van a quedar "grandes".

"A la altura de la vida en la que estoy, tengo que aspirar a vivir un poco más. Si me meto responsabilidades que sé que físicamente me quedan grandes y me van a agotar, lo único que estoy es precipitando el día en que voy a ir al cementerio", destacó.

A pesar de ello, el senador manifestó que le "encantaría" ser candidato en los próximos comicios presidenciales, pero subrayó que para eso "tendría que tener unos cuantos (años) menos".

"Me encantaría si pudiera, pero estoy convencido de que no puedo. Tengo 81 años (los cumple el próximo 20 de mayo) y a los 85 no sé cómo voy a estar", aseguró.

El pasado octubre Mujica anunció que en abril de 2016 dejará su puesto como legislador, aunque matizó que eso no quiere decir que abandonará "el andar político", ya que ejercerá de "hombre de diálogo" para "ayudar" en lo que pueda.