"NO PAGAREMOS POR UN ESTÚPIDO MURO"

None

El ex presidente mexicano Felipe Calderón fue tajante cuando le preguntaron por el resonado proyecto del republicano Donald Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y que los gastos corran por cuenta del segundo país.

"¡No vamos a pagar un solo centavo por un estúpido muro! Y va a ser completamente inútil", dijo el ex mandatario cuando se le preguntó acerca de esto en la Conferencia de Negocios AmCham Egipto el pasado domingo, citado por NBC.

Calderón se refirió duramente a la carrera presidencial del magnate republicano durante su conversación con CNBC, diciendo que era "increíble" que toda una "sociedad admirable" como los EEUU tuviera como uno de sus candidatos a Donald Trump.

"Sin ánimo de ofender, sin ofender a los Estados Unidos. Así que Donald Trump... es ambicioso sí, pero el hombre no está muy bien informado, no quiero decir que es ignorante, pero no está muy bien informado", dijo Calderón.

Trump ha hecho de los asuntos fronterizos y de inmigración una de las piezas centrales de su campaña, comenzando por sus dichos el día que anunció su candidatura. Entonces, aseguró que México estaba enviando "violadores" y "criminales" a los Estados Unidos y desató una ola de repudios dentro y fuera del país.

Tras una fuerte condena de la comunidad latina EEUU –que incluyó a varios los latinos republicanos–, los rechazos llegaron incluso a rupturas de varias relaciones de negocios, entre ellas una con la cadena NBC.

Donald Trump boicoteó el debate republicano y organizó un evento paralelo

A pesar de la controversia, Trump ha intensificado su retórica sobre inmigración y ha añadido ahora un pedido para que se prohíba a los musulmanes entrar en los EEUU, con el objetivo de combatir el terrorismo.

El ex presidente mexicano dijo que "el primer perdedor de tal política será los Estados Unidos: si este tipo pretende que el cierre de las fronteras a cualquier precio, ya sea para el comercio o para las personas, vaya a proporcionar prosperidad en los Estados Unidos, está completamente loco".

Calderón también manifestó su desacuerdo con la afirmación de Trump de que la inmigración ilegal procedente de México es un problema grande y creciente. En efecto, de acuerdo con un informe de Pew Research publicado en noviembre pasado, son más los mexicanos que emigran de los EEUU que los que entran.

"Ellos no quieren ir, pueden trabajar para una compañía de motores (que no esté) en Detroit, siento decirlo", dijo Calderón sobre el hecho de que cada vez un menor número de mexicanos quiere ir a los EEUU.

"Muchos están trabajando para una empresa en Hermosillo y Toluca, porque Mazda está llegando a México, Honda está llegando a México. Esos niños tienen empleos en esa industria en México", explicó el ex mandatario sobre los cambios en las tendencias migratorias del último tiempo.