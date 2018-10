09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 12:31 a.m. 12:31 a.m.

9 MUERTOS EN CHOQUE FRONTAL DE 2 TRENES EN ALEMANIA

None

La policía bávara confirmó hoy la muerte de al menos nueve personas en el choque frontal esta mañana de dos trenes de cercanías en el sur de Alemania, accidente en el que alrededor de 150 personas resultaron heridas, más de 50 de ellas de gravedad. "La cifra de muertos lamentablemente ascendió a nueve", precisó la policía de la región sur de Alta Baviera en su cuenta de Twitter. El ministro de Transporte de Alemania, Alexander Dobrindt, y el titular de Interior bávaro, Jochim Herrmann, se encuentran ya en el lugar para informarse de primera mano de la evolución de las tareas de rescate. "No sabemos si hay más muertos en los trenes empotrados. Es realmente terrible", había declarado Herrmann en Núremberg, antes de partir hacia el lugar del siniestro. Según el ministro, se trata de "uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de Alemania y, en particular, de Baviera". El accidente se produjo cerca de la localidad de Bad Aibling, en el estado federado de Baviera, poco antes de las 7:00 de la mañana hora local (06.00 GMT) y al lugar, de difícil acceso, se desplazaron numerosos equipos de rescate con ambulancias y helicópteros para atender a los heridos y trasladar a los más graves a los hospitales. En declaraciones al canal de noticias n-tv, el jefe de la policía de la región sur de Alta Baviera, Stefan Sonntag, señaló que el choque se produjo en un tramo de una sola vía. Las dos locomotoras se empotraron y varios vagones volcaron al descarrilar uno de los trenes "Meridian", operados por la compañía privada de ferrocarriles Bayerische Oberlandbahn. Por el momento se desconocen las causas del choque de ambos trenes y no se descarta que pueda haber más víctimas. "El accidente es un gran impacto para nosotros. Hacemos todo lo posible para ayudar a los viajeros, sus familiares y los empleados", señaló en un comunicado el director de la compañía ferroviaria, Bernd Rosenbusch, quien agradece la labor que están realizando los servicios de rescate. Tanto la empresa como la policía bávara han abierto sendos teléfonos de emergencia para atender a los familiares de las víctimas. La vía permanece completamente cortada y se han puesto autobuses a disposición de los viajeros que necesitan recorrer ese trayecto. END