09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 12:47 a.m. 12:47 a.m.

AEROMÉXICO IMPIDE ACTOR SIJ ABORDAR VUELO A NUEVA YORK POR USAR TURBANTE

La aerolínea Aeroméxico impidió hoy al actor y diseñador indio-estadounidense Waris Ahluwalia abordar un vuelo que partía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Nueva York por usar turbante. La empresa justificó en un comunicado su negativa al actor sij esgrimiendo que sus acciones estaban marcadas por el "estricto apego a los protocolos que indica la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos". Debido al incidente, Ahluwalia publicó en su cuenta de la red social Instragram una fotografía de él con su billete de avión, junto a la cual escribió: "Esta mañana en la Ciudad de México me dijeron que no podía abordar mi vuelo hacia Nueva York a causa de mi turbante". El texto estaba seguido por las etiquetas en inglés "FearisanOpportunitytoEducate" (el miedo es una oportunidad para educar) "humanrights" (Derechos Humanos) "dignity" (dignidad) y "lovenotfear" (amor, no miedo). De acuerdo con Aeroméxico, al actor se le solicitó una "revisión" previa al abordaje de la aeronave, y a continuación se le "brindaron alternativas" para que pudiera llegar a su destino "a la brevedad". "Lamentamos esta situación y los inconvenientes ocasionados", concluye el comunicado. El actor de 41 años es reconocido por ser el primer modelo seguidor del sijismo, religión de la India cuyos integrantes usan un tradicional turbante, que participó en una campaña publicitaria de la marca GAP. Además, Ahluwalia es popular por haber participado en largometrajes como "Inside man", de Spike Lee, o "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson.