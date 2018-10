NEW HAMPSHIRE DECIDE

La última encuesta de CNN/WMUR para el estado de New Hampshire, realizada después de las asambleas de Iowa,

mostró que Sanders tenía 26 puntos de ventaja sobre Clinton.

Los votantes de New Hampshire acuden a las urnas este martes en las primeras elecciones primarias del proceso electoral, en las que las encuestas dan la victoria a Donald Trump, del lado republicano, y Bernie Sanders, del demócrata.La mayoría de los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 8:00 horas (local), aunque unos pocos votantes en Dixville Notch y otros dos pueblos cercanos, no lejos de la frontera con Canadá, siguieron la tradición de votar justo después de la media noche.Las primarias de New Hampshire siguen a las asambleas de Iowa de la semana pasada, donde el senador de Texas Ted Cruz tuvo una victoria clara y la demócrata Hillary Clinton superó por muy estrecho margen a Sanders. Favorito entre los republicanos, Donald Trump tendrá que convertir las enormes manifestaciones de apoyo en votos, después de caer por debajo de sus números de las encuestas en Iowa. Por su parte, los demócratas están a la espera de evaluar la magnitud de la victoria esperada de Sanders sobre Clinton, lo que podría ofrecer precandidato autodenominado socialista un impulso en dirección a los estados menos hospitalario del sur.En el lado republicano , Trump mantiene una amplia ventaja entre los posibles votantes republicanos, según la encuesta, con el apoyo del 29%, seguido por el senador por Florida, Marco Rubio, quien sube al segundo lugar con un 18% luego de haber terminado en tercer lugar en Iowa; Ted Cruz (13%) y John Kasich (12%) en lo que casi es un empate por el tercer lugar. Jeb Bush ocupa el quinto lugar con el 10%, un tanto detrás de Cruz y Kasich, y Chris Christie y Carly Fiorina se encuentran muy por debajo con el 4% cada uno. La lucha por el segundo lugar entre Cruz, Rubio y Kasich aún permanece dentro del margen de error de muestreo de la encuesta. New Hampshire es el primer estado que lleva a cabo una elección primaria , donde los votantes eligen a su candidato por medio de una papeleta en un colegio electoral. Otros estados -como Iowa- llevan a cabo asambleas partidistas, que son eventos en un vecindario que requieren de varias horas de participación y debate activo en la comunidad. Se llevan a cabo en la tarde en una casa o espacio público, dependiendo de la ubicación de la asamblea. CNN