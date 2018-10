DONALD TRUMP LE PUSO PRECIO AL MURO FRONTERIZO ENTRE EEUU Y MÉXICO

El lunes, el ex presidente mexicano Felipe Calderón había sido tajante cuando le preguntaron por el resonado proyecto del republicano de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y que los gastos corrieran por cuenta del segundo país.

El lunes, el ex presidente mexicano Felipe Calderón había sido tajante cuando le preguntaron por el resonado proyecto del republicano de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y que los gastos corrieran por cuenta del segundo país.

El lunes, el ex presidente mexicano Felipe Calderón había sido tajante cuando le preguntaron por el resonado proyecto del republicano de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y que los gastos corrieran por cuenta del segundo país.

"¡No vamos a pagar un solo centavo por un estúpido muro! Y va a ser completamente inútil", dijo el ex mandatario cuando se le preguntó acerca de esto en la Conferencia de Negocios AmCham Egipto el pasado domingo, citado por NBC.

"¡No vamos a pagar un solo centavo por un estúpido muro! Y va a ser completamente inútil", dijo el ex mandatario cuando se le preguntó acerca de esto en la Conferencia de Negocios AmCham Egipto el pasado domingo, citado por NBC.

"¡No vamos a pagar un solo centavo por un estúpido muro! Y va a ser completamente inútil", dijo el ex mandatario cuando se le preguntó acerca de esto en la Conferencia de Negocios AmCham Egipto el pasado domingo, citado por NBC.