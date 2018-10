WHATSAPP PODRÍA SUSPENDER SU CUENTA, SI MUCHOS CONTACTOS LO BLOQUEAN

WhatsApp sigue experimentando cambios. Dentro de los temas que ya estudia y considera implementar en los próximos meses se encuentra uno relacionado con el bloqueo. Los usuarios que sean bloqueados por varios contactos serán eliminados de forma temporal de la red social, pero si acumula varias advertencias, el usuario podría ser eliminado definitivamente. La aplicación de mensajería estaría previniendo así el uso indebido del servicio gratuito y a la vez depurándolo al cerrar las cuentas que son usadas para molestar o matonear a otros con información no solicitada.Según el reporte conocido, los usuarios recibirán una notificación del tipo: “Está temporalmente excluido de WhatsApp, su cuenta de WhatsApp ha sido inhabilitada temporalmente o ha sido suspendida temporalmente de WhatsApp porque muchas personas lo han bloqueado”. En síntesis, WhatsApp, que según un reciente reporte cuenta con más de 1.000 millones de cuentas activas, se basará en las veces que ha sido bloqueado un contacto por sus amigos para determinar si ese usuario está utilizando su aplicación para fines que no se corresponden con el uso básico de la red: entablar conversación con amigos o contactos. Por otra parte, todos los usuarios pueden bloquear a otros contactos si no quieren recibir sus mensajes. La aplicación ofrece esta opción en cada uno de los chats personales mediante el botón ‘Bloquear este contacto’. Si se acepta el bloqueo, no se pueden recibir más mensajes ni enviarlos, hasta que el mismo usuario que bloqueó, lo habilite nuevamente. A través de este método, la firma propiedad de Facebook quiere individualizar a sus usuarios más problemáticos para ‘castigarlos’ de modo que dejen de molestar a otros. El proceso fue filtrado a partir de uno de los textos de traducciones de la app, fuente por la que se suelen anticipar todas las novedades, y todavía no está claro qué cantidad bloqueos debería recibir un usuario para ser suspendido ni si habrá alguna manera de apelar la drástica suspensión. EL TIEMPO