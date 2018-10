10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 12:51 p.m. 12:51 p.m.

KEIKO FUJIMORI SE MOSTRÓ A FAVOR DE LA PENA DE MUERTE PARA VIOLADORES DE NIÑOS

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori dijo, el martes, que en un eventual gobierno suyo considerará la condena de muerte para los violadores de niños, un tema polémico en el país, donde la influyente Iglesia católica siempre se ha opuesto a la pena capital. Actualmente el Código Penal peruano contempla la cadena perpetua para los abusadores sexuales de menores de 10 años. "En lo personal estaría de acuerdo con la pena de muerte para violadores de niños menores de siete años, tal como estaba establecido en la (anterior) Constitución de 1979", dijo la candidata a periodistas tras inaugurar un local partidario en Lima. Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori –quien está preso por abusos cometidos contra los derechos humanos durante su gobierno–, lidera las intenciones de voto para las elecciones del 10 de abril. Keiko Fujimori definiría la presidencia con Julio Guzmán El tecnócrata economista Julio Guzmán se ubicó en el segundo lugar de las encuestas para las elecciones de abril y definiría la presidencia de Perú en un ballotage con la actual favorita, Keiko Fujimori, indicó este miércoles un nuevo sondeo. Guzmán, un ex viceministro del actual gobierno, obtuvo un 20 por ciento de votos, mientras que Fujimori consiguió un 39 por ciento, según el primer simulacro de votación realizado por la encuestadora Datum y difundido por el diario local Peru21. En tercer lugar se ubicó el ex ministro de Economía y preferido por la clase empresarial Pedro Pablo Kuczynski, con un 13 por ciento, y en el cuarto lugar, el millonario empresario y dueño de universidades César Acuña, con un 9 por ciento. El simulacro de votación para los comicios del 10 de abril, que se aplica a las personas encuestadas con una célula de sufragio y una ánfora, se realizó entre el viernes 5 y lunes 8 de febrero, señaló la firma encuestadora Datum. El sondeo midió la reacción de los votantes tras la denuncia de supuesto plagio de la tesis doctoral de Acuña y la protesta de Guzmán para evitar que el jurado electoral lo saque de la contienda por errores administrativos en la inscripción de su partido político. Si ninguno de los candidatos obtiene en abril la mitad más uno de los votos para ganar en primera vuelta, el próximo presidente de Perú se definirá en una segunda ronda en junio. INFOBAE