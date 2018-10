12, Febrero, 2016 12, Febrero, 2016 4:01 a.m. 4:01 a.m.

MEXICANOS LISTOS PARA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO

100% Noticias, se comunicó vía Skype con Celia Mendoza, periodista de la Voz de América, quien se encuentra en México para cubrir la visita del Papa Francisco. Celia comentaba que el Zócalo, en la ciudad de México ya está listo para recibir al sumo pontífice y en el ya se encuentran ubicadas 4 pantallas para que todos los presentes puedan ver al Papa. Así mismo la seguridad es muy fuerte e incluso viajaron al Vaticano para entrenarse y brindar un mejor cuido al Papa Francisco cada vez que haga su recorrido por México en el Papa móvil. Se conoce que Su Santidad no está preocupado por la seguridad e incluso pidió que el papa móvil no fuera blindado. Francisco será recibido en horas de la noche de este viernes por una comitiva presidencial en el aeropuerto internacional de la ciudad de México para luego dirigirse a la nunciatura donde se hospedará. Pero será hasta el día sábado alrededor de las 9 de la mañana cuando se reunirá oficialmente con el presidente Enrique Peña Nieto. Según Celia los mexicanos están muy emocionados por esta visita y en materia de organización no están preocupados ya que cuentan con mucha experiencia en eventos multitudinarios de este tipo. El Papa Francisco se reunirá con grupos indígenas en Tuxtla y oficiará una misa multitudinaria en Ciudad Juárez. 100% Noticias