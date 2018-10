BRASIL: ASEGURAN QUE EL ZIKA ESTA VINCULADO CON LA MICROCEFALIA

EL NUEVO HERALD

El ministro de Salud de Brasil dijo el viernes que las autoridades están "absolutamente seguras" de que el virus del zika está relacionado con devastadores defectos de nacimiento y rechazó las críticas de que el gobierno fue lento para investigar una oleada de casos que activó las alarmas internacionales. Marcelo Castro habló durante una entrevista con The Associated Press en la capital de Brasil. Hizo sus declaraciones un día antes de que decenas de miles de soldados e inspectores de salud salgan a las calles en una campaña sin precedentes para alentar a los residentes a estar atentos a los criaderos de mosquitos. El objetivo: visitar tres millones de hogares en más de 350 ciudades. Brasil está en el epicentro de un virus que ha sido relacionado con defectos congénitos inusuales conocidos como microcefalia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) han advertido a las mujeres embarazadas que eviten viajar a más de una veintena de países y territorios en América donde hay brotes activos de la enfermedad. Aunque no se ha demostrado científicamente que haya una relación entre el virus y ese defecto de nacimiento, y a pesar de que aún hay muchas preguntas sin responder, Castro dijo que la brecha de medio año que hubo entre el brote del virus en el país más grande de América del Sur y el aumento en los casos reportados de microcefalia no fue una coincidencia. "Estamos absolutamente seguros de la relación causal entre la microcefalia y el zika", dijo Castro, al agregar que los investigadores del gobierno fueron unánimes en su evaluación: "No tiene nada que ver con el medio ambiente, nada que ver con la raza, nada que ver con el género". Las pruebas de laboratorio, clínicas y preliminares, han demostrado que muchas madres de niños con microcefalia se infectaron con zika durante sus embarazos. Castro dijo que se necesita más investigación para determinar si hubo factores adicionales que también pudieron haber desempeñado un papel en el fuerte aumento de defectos de nacimiento. Tradicionalmente, Brasil reportaba cerca de 150 casos de este tipo de microcefalia al año. Desde octubre, ha reportado 5.079 casos sospechosos, de acuerdo con las últimas cifras difundidas el viernes. De ellos, 462 casos han sido confirmados, mientras que 765 han sido descartados. En respuesta a las críticas de que el gobierno brasileño se movió con demasiada lentitud para confirmar los casos de microcefalia, Castro dijo que el gobierno federal estaba presionando a los gobiernos estatales y locales para que aceleren las pruebas a los recién nacidos que se sospecha padecen la enfermedad. Castro, quien viajará a la capital del nororiental estado de Bahía para supervisar la campaña "Cero Zika" allí, llamó a sus compatriotas a unirse a la batalla para eliminar el zika. Dijo que mantener los hogares libres de mosquitos es la forma más efectiva para contener el virus hasta que se desarrolle una vacuna. "En estos últimos 30 años nunca logramos derrotar al mosquito", dijo. "Pero esta vez estamos obligados a prevalecer, porque el mosquito se ha vuelto mucho más peligroso". Castro, un psiquiatra de profesión que ha pasado gran parte de las últimas dos décadas en el Congreso, fue nombrado ministro en octubre como parte de una reorganización de gabinete que dio más poder a los aliados de la coalición de Rousseff, en un intento por protegerla de un juicio político que padece inminente.