OBAMA RECITÓ UN POEMA PARA SU ESPOSA

El presidente Barack Obama , quien pasará otro Día de San Valentín separado de su esposa, Michelle, hizo lo segundo mejor para celebrar la fecha con ella: durante la grabación de una transmisión del programa, el presidente recitó un poema de amor que dijo que planeaba entregarle en persona a la primera dama. Michelle, este Día de San Valentín te trataré bien. Te haré un pan de calabacín. Luego pondré unos vegetales en un plato, justo cómo te gusta", dijo. En un tono serio, Obama agregó: "Michelle, he tomado muchas excelentes decisiones como presidente. La mejor decisión de mi vida es haberte escogido. Gracias por soportarme. Te amo". La señora Obama sorprendió a su esposo en una transmisión previa al recitar su propio poema. El domingo será su último Día de San Valentín como presidente y primera dama. Obama también reveló que consideraba salir disfrazado y habló de lo difícil que sería enviar a su hija Malia a la universidad en el otoño. "Es una de mis mejores amigas. Será difícil para mí no tenerla cerca todo el tiempo, pero está lista para irse", Obama dijo de su hija de 17 años. Agregó que rechazó una invitación para hablar en su próxima graduación del exclusivo colegio Sidwell Friends en Washington. "Dije: 'Absolutamente no', porque estaré sentado con gafas oscuras llorando", explicó el presidente. Obama, quien durante mucho tiempo ha lamentado la falta de privacidad cuando se trata de la presidencia, dijo que había pensado en salir de la Casa Blanca disfrazado. "Una amiga mía que es productora en Broadway me envió un bigote falso y pensé que quizá no sería mala idea", contó Obama. Cuando DeGeneres le dijo que es demasiado reconocible para intentar esconderse atrás de un bigote, Obama respondió: "Ése es el problema". infobae