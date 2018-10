15, Febrero, 2016 15, Febrero, 2016 3:34 a.m. 3:34 a.m.

PADRES DE 43 NO TENÍAN EXPECTATIVA DE REUNIRSE CON EL PAPA

Los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 no tenían muchas expectativas para reunirse con el Papa durante su viaje a México, dijo el vocero de los familiares, Vidulfo Rosales. Días previos a la llegada del pontífice al país, los padres de los normalistas de Ayotzinapa, el director del centro Prodh, Mario Patrón, informó que el Episcopado Mexicano había propuesto que los familiares se reunieran con el Papa en Ciudad Juárez, lo cual fue desmentido por Rosales. “Los padres no tenían muchas expectativas de reunirse con el Papa”, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. El también abogado de los padres de los 43 detalló que el mensaje de los normalistas llegue a él. “Vamos a intentar acercar el mensaje. Creemos que va a ser difícil tener esta reunión; vamos a intentar que el mensaje llegue a sus manos y dé un pronunciamiento”, explicó. Rosales reiteró que el propósito de los familiares es que el Papa haga un discurso no solo por los jóvenes sino “por todos los desparecidos del país. Para nosotros es fundamental”. NM