REPUBLICANOS SE ENFRENTARON EN UN NUEVO DEBATE EN MIAMI

Pero Rubio tiene una tarea titánica por delante, con tan solo dos pequeñas victorias en 24 primarias y con una diferencia de 23 puntos por detrás de Trump según una última encuesta de Fox News.

Los aspirantes republicanos a la Casa Blanca se enfrentaron este jueves en Florida en un nuevo debate televisivo transmitido por, unos días antes de unas decisivas primarias, en las que el senador de origen cubano,Marco Rubio, juega su participación en la contienda, frente al líder Donald Trump. Florida, tercer estado más poblado del país y con 25% de sus habitantes hispanos,Los tres grandes estados otorgan todos los delegados en juego al ganador, y no de manera proporcional, por lo que muchas personas en el partido ven la jornada como la última oportunidad de detener a Trump.Donald Trump fue cuestionado en el transcurso de estos últimos días por los violentos incidentes registrados en el marco de sus mítines políticos, algunos incluso con carga racial. ", con más impuestos, pérdidas de empleo", dijo el magnate, quien descartó que los hechos hayan sido de su responsabilidad: "Si se les saca generalmente es la policía local. Tendríamos que respetar y agradecerle a los policías por lo que hacen". El empresario cargó además contra la prensa por haber denunciado el hecho que seguidores lo saludaran a la manera de los nazis, con la mano levantada., aseguró.John Kasich dijo creer en la inmigración y que, sin ella,, al mismo tiempo que, incluyendo un mayor control fronterizo y la construcción de un muro. "Por la noche cerramos con llave la puerta de nuestras casas, y el país debe ser capaz de hacerlo también", ejemplificó. El gobernador de Ohiopara casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en suelo estadounidense. Cada candidato a su manera expresó. "No funciona", sancionó el senador por Texas, que también, principalmente con las tarjetas de residencia". Trump, cuya opinión en materia migratoria suele ser la más polémica de todos los aspirantes republicanos, dijo quereren sus negocios. "No debería ser capaz de utilizarlas", aseguró el magnate sobre las visas H-1B para trabajadores altamente calificados., insistió el empresario, además de abogar por la suspensión de la emisión de tarjetas de residencia permanente para los trabajadores extranjeros., aseguró Donald Trump, reavivando la polémica en torno a sus reiteradas acusaciones contra la comunidad musulmana. Rubio advirtió que "el presidente no puede decir lo que se le de la gana porque esto trae consecuencias en todo el mundo" y agregó que las noticias de líderes estadounidenses "hablando en contra del islam", generan un clima "muy hostil" para los cristianos.En linea con Rubio, Kasich pregonó una alianza militar con potencias musulmanas "no radicales" para combatir al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés)., dijo el gobernador. Sobre el punto particular de la lucha contra el grupo terrorista que se hizo de amplios territorios en Siria e Irak, Trump se comprometió a mandar entre 20.000 y 30.000 tropas para frenar su avance., dijo. Respecto del conflicto entre Israel y los palestinos, Trump aseguró poder mantener cierta imparcialidad para lograr un acuerdo de paz, aunque reconoció que sería "tal vez la negociación más difícil de la historia". Al mismo tiempo que se jactó de tener la neutralidad necesaria, el empresario dijo:. "He contribuido con donaciones, tengo una hija y un hijastro que son judíos", señaló a modo explicativo.Los candidatosimpulsada por el presidente Barack Obama hacia la isla, aunque con algunos matices. Los senadores de origen cubano, Rubio y Cruz, expresaron las posturas más duras frente al deshielo. Consultado sobre si rompería las relaciones si fuera presidente, Cruz afirmó: "Sí lo haría". Rubio, hijo de inmigrantes cubanos nacido en Miami, dijo que para tener relaciones diplomáticas,. Hasta hoy no lo ha hecho". "Cuba tiene que tener elecciones libres, libertad de expresión, que saque a los rusos de Lourdes, a los chinos, que deje de ayudar a Corea del Norte. Ese sería un buen acuerdo", remató.Los cuatro aspirantes republicanos coincidieron, aunque con leves matices, a favor de los acuerdos de libre comercio., dijo el gobernador de Ohio, John Kasich, quien se comprometió como Presidente de EEUU a. Donald Trump se jactó de ser el único en el escenario que pueda "cambiar las leyes". "Nadie más que yo", aseveró el empresario. Ninguna diferencia notable del lado de Marco Rubio quien remarcó: "Tenemos que tener acceso a todo el mundo". El senador por Florida aseguró que. Ted Cruz, por su parte, arremetió contra la actual administración:Marco Rubio desestimó el fundamento de la lucha contra el cambio climático y su alcance, al decir:. El senador por Florida aseguró además que, y negó que puedan tener resultar en una mejora. "China y la India seguirán contaminando", argumentó.El martes que viene habrá en total primarias en cinco estados (Florida, Ohio, Illinois, Missouri y Carolina del Norte), que repartirán 358 delegados. "Si gano los dos, se acaba la carrera", fanfarroneó Trump, en referencia a Florida y Ohio, estados en los que Rubio y Kasich se juegan su supervivencia.ante los sondeos adversos en Florida. "No me retiraré, ganaremos Florida", señaló Rubio a la cadena Fox News.Los, resistido por las élites del partido, pero sin mayores resultados. Pese a los ataques en su contra de personalidades conservadoras como Mitt Romney, excandidato presidencial en 2012, el multimillonario de 69 años ganó tres de cuatro primarias realizadas el martes pasado., entre otros, pero el magnate asegura que podrá ser una figura unificadora que lleve de vuelta a su partido a la Casa Blanca. Tomado de: Infobae