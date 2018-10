23, Marzo, 2016 23, Marzo, 2016 2:20 a.m. 2:20 a.m.

MAURICIO MACRI Y BARACK OBAMA SE REÚNEN EN LA CASA ROSADA

Fuertemente custodiado por fuerzas nacionales y el servicio secreto norteamericano, el presidente de los Estados Unidos partió desde el Palacio Bosch a las 10:47 con destino a la Casa Rosada, donde Mauricio Macri lo recibió con un acto protocolar, en la primera actividad oficial de la visita. Tras recibirlo en la explanada, comenzó el saludo del presidente argentino a la comitiva que acompaña el mandatario de los Estados Unidos. Luego, Macri y Obama pasarán al despacho presidencial donde mantendrán una reunión bilateral a solas. Posteriormente habrá una segunda reunión bilateral a la que se sumarán a los presidentes cinco ministros de cada país, para la firma de convenios. No se descarta que Macri invite a su par estadounidense a recorrer distintos salones históricos de la Casa de Gobierno. Antes de que el mandatario inicie las actividades, a las 8:30, se reunieron la Canciller argentina, Susana Malcorra con los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior y Obras Públicas) con el Embajador de Estados Unidos, Noah Mamet e integrantes de la delegación de Estados Unidos en el Salón Dorado del Palacio San Martín (Esmeralda 1231) Palacio San Martín. Firmaron cuatro acuerdos en materia de inversiones, comercio, seguridad y prevención de lavado de dinero. En paralelo, la Primera Dama, Michelle Obama, encabezará un encuentro con jóvenes estudiantes en el Centro Metropolitano de Diseño en el barrio porteño de Barracas. Cuando el reloj marque las 12:45 aproximadamente, Macri y Obama brindarán una conferencia de prensa conjunta en el Salón Blanco de la Casa Rosada, a la que solo podrán acceder alrededor de 150 periodistas acreditados especialmente para dicho evento. Después, a las 14, el presidente de Estados Unidos se dirigirá a la Catedral de Buenos Aires para rendir homenaje floral al libertador General José de San Martín. A las 16, Obama encabezará un encuentro con jóvenes emprendedores argentinos en el centro cultural La Usina del Arte, ubicado en el barrio porteño de La Boca. Luego, a las 20, Macri ofrece Cena de Honor a Obama en el Centro Cultural Kirchner (ex Correo Central) a la que asistirán 400 invitados. Altas fuentes oficiales confirmaron a Infobae que 1200 efectivos de la Policía Federal estarán abocados a su protección entre sus visitas a la Ciudad y Bariloche, apoyados por patrulleros, motos y helicópteros de la fuerza. Intervendrán efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Policía Metropolitana tendrá una participación minoritaria en el aparato de custodia. Las mismas fuentes aseguran que la Agencia Federal de Inteligencia tiene un rol asignado. Por otra parte, voces oficiales niegan de forma un tanto esquiva una reunión con figuras locales del FBI con respecto a la visita de Obama. De todos modos, no sería extraño: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió con autoridades de los EEUU en su visita a Washington a fines del mes pasado. Por lo pronto, Bullrich ya tiene su rol en el operativo Obama: será la principal autoridad de un doble comando integrado por funcionarios argentinos y estadounidenses. Aun así, la seguridad más inmediata para Obama estará a cargo del servicio secreto de su país: vigilará los dos "anillos perimetrales" más cercanos al mandatario, con un número trascendido de más de 300 agentes. La PFA y Gendarmería actuarán en el tercero, con un cuarto también en el diagrama. El hermetismo en el Gobierno en cuanto al diseño geográfico mismo del operativo, es decir cuánto mide un anillo, es notable. Habría cerca de 750 efectivos para la visita de Obama en el hotel Llao Llao en Bariloche, 250 de ellos provenientes de la policía provincial. Tomado de: Infobae