23, Marzo, 2016 23, Marzo, 2016 4:29 a.m. 4:29 a.m.

JEB BUSH APOYARÁ A TED CRUZ

El hijo y hermano de dos ex presidentes de los Estados Unidos decidió patrocinar a Ted Cruz, su ex contrincante en las internas, en la carrera por la presidencia. Jeb Bush dijo que es urgente la necesidad de evitar la nominación de Donald Trump como candidato del partido. "Ted es consistente, un conservador de principios que demostró la habilidad de acercarse a los votantes en las primarias" aseguró Bush en declaraciones a la cadena CNN. "Washington está quebrado, el único camino que tenemos los republicanos de volver a la Casa Blanca y poner a la nación en un mejor camino es apoyando a quien pueda articular las políticas conservadoras para ayudar a la gente a alcanzar su potencial" declaró Bush. El ex pre candidato por el Partido Republicano se refirió a Trump como un "pendenciero" y "no conservador", aseguró que si el partido permite la nominación del empresario los demócratas ganan sin problemas la presidencia en Noviembre. "Por el bien de nuestro partido y nuestro país, debemos superar las divisiones y la vulgaridad que Donald Trump trajo a la arena política" y afirmó que si esto no sucede "ciertamente perderemos nuestra oportunidad de derrotar a los demócratas y revertir las políticas fallidas del presidente Obama". Algunos políticos republicanos sostienen que la decisión de John Kasich de continuar en la carrera en lugar de unirse a otro candidato le permite a Trump asegurar la nominación. Si bien Jeb Bush no opinó sobre la posición de Kasich en su declaración, su apoyo a Ted Cruz lo coloca entre los republicanos que creen que la única manera de derrotar a Trump es que todos se unan tras el segundo candidato. Hubo especulaciones de que Jeb Bush iba a apoyar a Marco Rubio en su campaña, pero tras el abandono del senador por Florida y el imparable crecimiento de Trump decidió elegir a Cruz, el otro candidato con posibilidad de ser nominado. "Me siento honrado por ganar el apoyo del gobernador Jeb Bush" afirmó Cruz, y dijo que su apoyo es la evidencia de que "los republicanos siguen unidos en pos de nominar a un conservador que pueda derrotar a Hillary Clinton en Noviembre, recuperar la Casa Blanca y asegurar un país próspero para las futuras generaciones". El patrocinio de Jeb Bush en la campaña de Cruz le dará una nueva red de donantes y el apoyo de sectores que antes no se acercaron al senador texano. Un mes atrás, Bush abandonó la carrera presidencial tras intentar diferentes estrategias de campaña. Ninguna de esas estrategias fue útil para ganar el apoyo necesario y lograr visibilidad en una interna que comenzó con 17 candidatos republicanos y la imparable sombra con la que Trump eclipsó esas candidaturas. Tomado de: Infobae