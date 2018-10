LA INSÓLITA EXPLICACIÓN DE POR QUÉ SUSAN SARANDON VOTARÍA A DONALD TRUMP

Susan Sarandon se parece a muchos de los seguidores de Bernie Sanders: considera al senador de Vermont como un modelo de honradez, no confía en Hillary Clinton y no está conforme con el statu quo en los Estados Unidos.

Susan Sarandon se parece a muchos de los seguidores de Bernie Sanders: considera al senador de Vermont como un modelo de honradez, no confía en Hillary Clinton y no está conforme con el statu quo en los Estados Unidos.

Susan Sarandon se parece a muchos de los seguidores de Bernie Sanders: considera al senador de Vermont como un modelo de honradez, no confía en Hillary Clinton y no está conforme con el statu quo en los Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con la web de The Atlantic, la ganadora de un Oscar ha sorprendido con su visión sobre las elecciones estadounidenses y ha abierto la polémica con una de sus respuestas en el programa de Chris Hayes en MSNBC.

Sin embargo, de acuerdo con la web de The Atlantic, la ganadora de un Oscar ha sorprendido con su visión sobre las elecciones estadounidenses y ha abierto la polémica con una de sus respuestas en el programa de Chris Hayes en MSNBC.

Sin embargo, de acuerdo con la web de The Atlantic, la ganadora de un Oscar ha sorprendido con su visión sobre las elecciones estadounidenses y ha abierto la polémica con una de sus respuestas en el programa de Chris Hayes en MSNBC.