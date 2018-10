10, Abril, 2016 10, Abril, 2016 8:39 a.m. 8:39 a.m.

LA PORTADA FICTICIA DE THE BOSTON GLOBE

El diario estadounidense publicó una falsa portada fechada el 9 de abril de 2017 en la que imagina a Donald Trump como presidente para mostrar lo que supondría, según el rotativo, aplicar su visión "perturbadora" del futuro del país. "Las deportaciones van a comenzar", "Los disturbios continúan", y "Los soldados estadounidenses rechazan la orden de ejecutar a las familias de los miembros del EI" son algunos de los titulares de esta primera plana ficticia, que pretende proyectar cómo sería la actualidad si el magnate neoyorquino ocupara la Casa Blanca. Trump sigue a la cabeza en las primarias republicanas por la nominación presidencial, a pesar de que su contrincante Ted Cruz acortó distancias recientemente. En los artículos satíricos, Donald Trump se compromete a expulsar a 11,3 millones de inmigrantes clandestinos en dos años.Otro artículo se refiere a las consecuencias de la imposición de unas tasas aduaneras de hasta el 45% para los productos importados de China y del 35% para algunos productos procedentes de México. "LAS DEPORTACIONES VAN A COMENZAR", EL FALSO TITULAR DE THE BOSTON GLOBE Otra de las piezas habla de la crisis diplomática con China provocada por la decisión de Trump de ponerle a su perro el nombre de la primera dama china, Peng Liyuan. "No sé por qué se ofende tanto, me encantan los perritos tiernos y me encantan las mujeres. No es como si hubiera tuiteado una foto de un Rottweiler llamado Merkel (la canciller alemana)", fantasea el prestigioso diario. En el escenario imaginado por The Boston Globe, los mercados reaccionan muy mal a estos anuncios, lo que hace que el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York pierda un tercio de su valor en tres semanas. La falsa portada va acompañada de un editorial real titulado "El Partido Republicano debe parar a Trump", cuya visión del futuro de Estados Unidos considera "profundamente perturbadora" y contraria a los valores esenciales de la nación. Esta visión "necesita una oposición activa y comprometida", explica el editorial. Los republicanos "deben reaccionar de la manera más sensata: poner todos los obstáculos legítimos posibles en el camino de Trump", pide el periódico, que insta a esa formación política a no "conformarse con un candidato igual de radical -y puede que más peligroso-, eligiendo a Ted Cruz". El diario pide a los líderes republicanos que elijan otra alternativa, como el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan o el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, señalando: "Es mejor perder con principios que aceptar un trato peligroso de un demagogo". INFOBAE