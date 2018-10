18, Abril, 2016 18, Abril, 2016 5:26 a.m. 5:26 a.m.

CANAL DE PANAMA PROYECTA NUEVAS RESTRICCIONES POR SEQUIA

El Canal de Panamá puso en práctica este lunes la primera restricción al calado de los buques que pasan por la vía interoceánica a causa de la fuerte sequía que afecta al país y anunció que proyecta establecer otras en las próximas semanas. "Nos hemos visto obligados el día de hoy (lunes) a hacer efectiva la primera restricción de calado de los buques en 15 centímetros", dijo Carlos Vargas, vicepresidente ejecutivo de Ambiente, Agua y Energía de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La segunda restricción será a partir del 29 de abril la y el 9 de mayo la tercera", añadió Vargas en una entrevista con el canal de televisión Telemetro. La fuerte sequía ha provocado que los lagos Gatún y Alajuela (que surten de agua al Canal) se encuentren por debajo de sus niveles promedio para esta época. Con la restricción de este lunes el calado máximo permitido a las embarcaciones es de 11.89 metros, cuando por las esclusas de la vía normalmente pueden pasar barcos de hasta 12.04 metros de calado. Además, habrá otras dos restricciones de 15 centímetros cada una el 29 de abril y el 9 de mayo."Desafortunadamente no hay noticias positivas, todo lo contrario", dijo Vargas, según el cual, las lluvias no llegarían de manera regular a la cuenca canalera hasta "la primera quincena de mayo o principios de junio". Según las autoridades panameñas los años 2013, 2014 y 2015 son los años más secos en más de un siglo. A causa de la sequía, los ríos han aportado menos agua a los lagos que no sólo nutren de agua al Canal, sino a la mitad de la población panameña.Vargas señaló que las restricciones afectan poco y no implicarán una merma importante a los ingresos de la vía, que aporta anualmente unos 1.000 millones de dólares al Tesoro Nacional. El Canal de Panamá está en fase de expansión para que a partir del 26 de junio puedan cruzarlo embarcaciones con hasta 14.000 contenedores, el triple de su capacidad actual. Por la ruta panameña, de 80 kilómetros de longitud, pasa el 5% del comercio marítimo mundial, principalmente de Estados Unidos, China y Chile. Fuente:El Siglo