ECUADOR: RESCATAN A NIÑA QUE ESTUVO ATRAPADA EN LOS ESCOMBROS

Más sobrevivientes

Una niña que llevaba 20 horas bajo los restos de un edificio fue recuperada "milagrosamente" con vida en Pedernales, epicentro del sismo que el sábado impactó en particular a la provincia de Manabí, entre otras zonas costeras de Ecuador, reportaron medios locales. También la madrugada de ayer lunes bomberos llegados de Quito celebraron en Twitter el rescate de tres personas de entre los escombros en el barrio Tarqui, en Manta, a unos 180 km de Pedernales y otro de los sitios más golpeados por la catástrofe. Socorristas y supervivientes desesperados escarbaban entre los escombros este lunes en busca de personas atrapadas tras el potente sismo en Ecuador, el peor en 40 años y que dejó unos 350 muertos, más de 2,000 heridos y una estela de destrozos en la costa del país. Entre lágrimas, removían con las manos placas de cemento y hierros retorcidos con la esperanza de hallar a sus seres queridos. Y aunque para muchos las noticias eran malas, las tareas de rescate y evacuación daban sus frutos. En el puerto de Manta, Verónica Paladines, lloraba mientras metía las manos entre los escombros del hotel donde laboraba su esposo. "Hacía (trabajos de) pintura, se fue a descansar aquí abajo cuando pasó eso", contó a la AFP.Pese a los esfuerzos, las autoridades reportaron un aumento de los muertos. "Tenemos lamentablemente que informar que estamos bordeando las 366 personas fallecidas, el número de heridos también se ha incrementado", dijo este lunes el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, en declaraciones al canal de televisión Teleamazonas. "Aquí en Pedernales se han rescatado sobrevivientes entre los escombros y no perdemos la esperanza. No se descarta" la posibilidad de encontrar más personas con vida, dijo el vicepresidente Jorge Glass. Toneladas de escombros eran removidos este lunes con maquinaria en esa otrora apacible ciudad balneario. En la vía entre Pedernales y Cojimíes, perros especializados de la Policía verificaban la presencia de supervivientes y cadáveres. "Seguramente el número aumentará y probablemente en forma considerable", había advertido el domingo el mandatario al regresar del Vaticano, el presidente Rafael Correa, cuando solo se conocía de 272 muertos.