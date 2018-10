21, Abril, 2016 21, Abril, 2016 7:37 a.m. 7:37 a.m.

SUSPENDEN A 25 POLICÍAS HONDUREÑOS LIGADOS A MUERTES DEL ZAR ANTIDROGAS

Los 25 policías vinculados en los crímenes del zar antidrogas Julián Arístides González y del asesor en seguridad Alfredo Landaverde fueron suspendidos según el integrante de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, Alberto Solórzano. "Nosotros hemos sido notificados oficialmente, por parte del oficial (Félix) Villanueva actual director policial que estos 25 policías han sido suspendidos, significa que ellos están separados por el momento de todo tipo de cargo y responsabilidad mientras se le da seguimiento a esta denuncia que es bastante fuerte por parte de este medio de comunicación -The New York Times-", afirmó. Solórzano aseguró que es evidente la disposición para aclarar todo este escándalo que ha traspasado fronteras, lo cual consideran que es lo más saludable. No obstante, cuestionó la falta de convocatoria de esas personas que están haciendo señalamientos directos de implicados e instituciones en estos casos emblemáticos para que en un lugar más indicado puedan explicar de dónde provienen. El 18 de abril, la comisión solicitó a la Secretaría de Seguridad que suspendiera de manera inmediata a los oficiales mencionados. De los 25 involucrados, cuatro se encontraban en situación de retiro y dos fallecieron. Fuente: LaPrensaHonduras