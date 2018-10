27, Abril, 2016 27, Abril, 2016 2:31 a.m. 2:31 a.m.

MADURO ORDENO 3 DIAS ASUETOS POR SEMANA PARA ENFRENTAR CRISIS DE ELECTRICIDAD

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, redujo la jornada laboral de los empleados público para enfrentar una severa crisis de electricidad que afecta al país petrolero con apagones que han provocado algunos focos de protestas. "Pido la máxima comprensión, apoyo, solidaridad, acción y conciencia", manifestó la noche del martes Maduro, al referirse a las nuevas medidas de ahorro de energía en su programa semanal de la televisión estatal. Maduro aseguró que "por lo menos" durante dos semanas los empleados del sector público no trabajarán el miércoles, jueves y viernes, con la excepción de aquellas tareas consideradas fundamentales para el funcionamiento del país. Como parte del plan, el gobierno puso en marcha el pasado lunes un programa de racionamiento eléctrico con cortes programados de cuatro horas diarias en ciudades y pueblos de casi todos los estados del país -exceptuando a Caracas y otros pocos- durante 40 días. Los cortes de luz ya afectaban el interioro del pais pero el plan de racionamiento ha causado malestar en una población aquejada por una crisis económica de recesión, escasez de dos tercios de los productos básicos e inflación de 180,9% durante 2015. Maduro rechazó actos violentos que se registran desde el lunes en Maracaibo (oeste) -segunda ciudad venezolana y capital del estado Zulia- que según reportes de prensa incluyeron asaltos a comercios y a por lo menos un camión de transporte de alimentos. El mandatario socialista ordenó a las fuerzas de seguridad actuar para evitar desórdenes. "A esos pequeños grupos que intentaron violencia, hay que aislarlos", aseveró. "El que intente violencia frente a una circunstancia como esta, con el decreto de emergencia (económica) que está vigente, hay que caerle con todo el peso de la ley porque estaría cometiendo graves crímenes contra la seguridad y la patria", advirtió. Por su parte, el gobernador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, del partido socialista en el poder, hizo un llamado a la calma. Asueto en situación extrema Los empleados del sector público, que suman aproximadamente dos millones de personas, ya tenían todos los viernes libres -hasta el próximo 6 de junio- y trabajaban seis horas al día, por lo que la jornada laboral de 40 horas a la semana se redujo ahora a un 30%. Las medidas de asueto en el sector público hasta ahora no habían afectado el sector educativo, pero Maduro dispuso este martes que las escuelas de ciclos inicial, básica y media no impartan clases los viernes. El gobierno socialista asegura que la sequía causada por el fenómeno climático El Niño es la peor de los últimos 40 años, lo que ha secado embalses como el de la Central Hidroeléctrica El Guri, en Bolívar (sureste), que genera 70% de la electricidad del país. Fuente:AFP