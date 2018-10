08, Mayo, 2016 08, Mayo, 2016 3:45 a.m. 3:45 a.m.

CAPTURAN A SEXTO IMPLICADO EN CRIMEN DE BERTA CÁCERES

Tras una extenuante jornada que comenzó el viernes a las 11:00 am y concluyó ayer a las 3:00 pm, el juez con jurisdicción nacional declaró terminada la audiencia inicial y determinó dar a conocer la resolución contra los cuatro implicados en la muerte de la ambientalista Berta Cáceres hasta este domingo a las 4:00 pm. Terminada la etapa de presentación de pruebas testificales, técnicas y científicas recabadas por el equipo investigativo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el Ministerio Público aseguró que la información proporcionada al juez acredita fehaciente y contundentemente la participación de los cuatro detenidos en el crimen. “Hasta el momento, la prueba científica del Ministerio Público acredita la participación de los encausados en el hecho delictivo”, informó ayer el organismo en su cuenta oficial. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida acusa a Edilson Duarte, Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Sergio Rodríguez del delito de asesinato en contra de Berta Cáceres y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro. El viernes anterior, el MP amplió el requerimiento fiscal contra Emerson Eusebio Duarte, hermano del presunto sicario Edilson Duarte, a quien también se le acusa de asesinato y por tener en su poder el arma con la que se le dio muerte a la lideresa indígena. Un sexto acusado Durante la audiencia el Ministerio Público confirmó que tiene listo el requerimiento fiscal contra una sexta persona que participó directamente en el crimen. La captura no se ejecutó porque no se encontró a la persona en los allanamientos el lunes en Trujillo, Colón. LA PRENSA consultó al portavoz de la Atic, Jorge Galindo, quien dijo que “aún no hay ninguna (nueva) captura en el caso de Berta Cáceres. De hecho se informó que el quinto requerimiento fiscal era justamente para esta persona, pero no han podido localizarla en la zona atlántica del país, en donde supuestamente reside. Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de jurisdicción nacional, confirmó ayer que la audiencia inicial de los cuatro implicados en la muerte de Berta Cáceres concluyó en su etapa de presentación de pruebas; pero será hasta hoy a las 4:00 de la tarde que el juez dará a conocer su veredicto. Entre los posibles escenarios están el auto de formal procesamiento con prisión preventiva o sobreseimiento provisional preventivo. Respecto al quinto implicado en la muerte de la ambientalista, manifestó que no fue presentado ayer ante el juez porque lleva otro proceso; sin embargo, su declaración será tomada en el curso de esta semana. “Hasta ahora solo manejamos de un quinto implicado a quien todavía no le han tomado la declaración porque está preso por otro delito. Hasta esta semana se le tomará la declaración”, aseguró. Entretanto, Diana Meza, madre de Edilson y Emerson Duarte, insistió en la inocencia de sus vástagos y que al final se haga justicia. “Yo quiero que dejen libres a mis hijos; yo sé que ellos son inocentes y pido justicia, que busquen a los verdaderos asesinos”. LA PRENSA DE HONDURAS