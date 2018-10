19, Mayo, 2016 19, Mayo, 2016 1:33 a.m. 1:33 a.m.

FRANCIA CONFIRMA QUE AVIÓN EGYPTAIR SE ESTRELLÓ CON 66 PASAJEROS EN EL MEDITERRÁNEO

El presidente de Francia, François Hollande, informó este jueves que el avión de la compañía Egyptair que cubría la ruta París - El Cairo y que fue reportado como desaparecido, se "ha estrellado y se ha perdido". Durante una rueda de prensa, el mandatario indicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el siniestro y que su país mantiene contacto con las autoridades griegas y egipcias para desplegar un operativo de rastreo de la eronave. La agencia francesa de noticias AFP precisó que una fuente del aeropuerto de Grecia precisó que el aparato se accidentó frente a la isla de Kárpatos, al sureste del mar Egeo, cuando volaba el espacio aéreo egipcio. "Hacia las 00H29 GMT (03H29 locales), cuando se encontraba en el espacio aéreo egipcio, el avión desapareció de los radares griegos", dijo la fuente, para luego confirmar que la nave aérea se precipitó a 130 millas naúticas de la isla Kárpatos. Aparentemente, la tripulación no realizó ningún llamado de emergencia y la última información sobre el estatus del vuelo se registró en los radares aéreos griegos, a las 02H55 hora local de este miércoles. "Tres minutos más tarde , cuando el avión ya había ingresado en el espacio aéreo egipcio, desapareció de los radares", agregó la aviación civil de este país. La corresponsal del teleSUR en Egipto, Ania Ortega, informó que los gobiernos de Grecia, Francia y Egipto han establecido comunicaciones para desplegar efectivos por vía marítima y aérea, y así lograr ubicar el aparato en el cual viajaban al menos 66 personas, entre ellas un niño y dos bebés. En contexto La madrugada de este jueves un avión de la aeronave egipcia EgyptAir que viajaba desde París (Francia) a El Cairo (Egipto) fue reportado como desaparecido al no registrar actividad en los radares. De acuerdo con la información preliminar la aeronave despegó del aeropuerto francés Charles de Gaulle. Airbus publicó un comunicado en Facebook informando que la nave se trata de un Airbus fabricado en 2003, que ha volado unas 48.000 horas. El piloto tenía más de 6 mil 275 horas de vuelo. Fuente:Telesur