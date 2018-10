19, Mayo, 2016 19, Mayo, 2016 3:54 a.m. 3:54 a.m.

APARECEN RESTOS DEL AVIÓN DE EGYPTAIR AL SUR DE ISLA GRIEGA

Autoridades griegas localizaron este jueves algunas piezas del avión de Egyptair que se estrelló en la madrugada del jueves. Según informa la agencia EFE, el hallazgo fue realizado cerca de las 13H30 GMT al sur de la isla griega Kárpatos del mar Egeo situada entre Creta y Rodas, mientras que otras agencias detallan que los objetos fueron encontrados a unos 370 kilómetros al sur de la isla de Creta. Los restos fueron encontrados en la zona donde habían iniciado, desde la madrugada, la operación de búsqueda, luego de que el Airbus A-320 desapareciera de los radares. Una fuente cercana al Ministerio de Defensa de Grecia, una fragata griega localizó dos grandes objetos de plástico flotando en una zona marítima. La citada fuente no pudo precisar quién halló los restos, pero se presume que fue un avión egipcio el que los avistó. Por su parte, la Aviación Civil helena destacó que el avión entró en el espacio aéreo griego a las 02H24 hora local (11H24 GMT), mantuvo el contacto con la torre de control de Atenas hasta las 2H48 hora local (11H48 GMT), tiempo en el que recibió las indicaciones del trayecto que debía tomar hasta abandonar la zona griega. El controlador afirmó que el comandante no reportó ninguna anomalía, por el contrario estaba alegre y le dio las gracias en griego. A las 3H27 (00H27 GMT), la torre de control de Atenas trató de ponerse de nuevo en contacto con la aeronave para darle la salida hacia el espacio aéreo egipcio, pero no logró tener contacto. Fuente:Telesur